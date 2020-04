Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei cordati oggi riaprono enti pubblici aziende votate l’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive menegotti Dovranno andare il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno a chi si è trovato lontano da casa al momento dello clown potrà farvi ritorno e si potrà per visita parenti ma senza essere in troppi in 23 regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto riapriranno i parchi E si potrà fare sport anche lontano da casa mascherine obbligatutti i mezzi pubblici ovunque non sia possibile rispettare gli stanziamento le varie categorie stanno sfilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti ma Ferro avverte pronti a nuovi stop se i contagi risalgono a Pechino e Shanghai le due più importanti città della Cina migliaia di studenti dell’ultimo anno di medie superiori sono ritornati oggi a scuola Dopo la pausa festiva del Capodanno lunare per la pandemia del covid-19 Nella Capitale tra le misure di prevenzione adottate agli studenti è stata misurata la temperatura corporea all’ingresso degli edifici dovranno mostrare anche il codice verde sulla app che aggiorna il rischio di intenzione personale secondo quanto detto dal ministero dell’educazione in altre parti della tuttavia le lezioni sono partite seguendo un piano scaglionato dal 6 maggio parte il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da cassa depositi e prestiti per comuni province città metropolitaneunioni di comuni comunità montane regioni e province autonome lo annuncia CDP in una nota nella quale ricorda che l’operazione coinvolge circa 3200 enti territoriali per complessivi 35000 moto e rinegoziabili e potrà liberare risorse e fino a 1,4 miglia di euro la banca d’Italia suggerisce un uso più esteso dell’autocertificazione da parte degli Imprenditori che chiedono i prestiti alle banche coperti da garanzie pubbliche per attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento in audizione alla camera l’istituto centrale sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra due opposte esigenze quella di far affluire le risorse con rapidità alle imprese che ne hanno bisogno e quella di tutelare lo Stato evitando che le garanzie vadano a coprire prezzo elevatissimo rischio di non mettere o no l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagiofferte da settembre il commento del presidente ANIEF Marcello Pacifico sentiamo abbiamo ancora dei dubbi su come possono partire i servizi per l’infanzia richieste anche dal ministro Bonetti per quest’estate gli asili nido perché nella fascia di età 0-6 ancora più critica la possibilità di distanziare i bambini gli uni dagli altri rispetto agli insegnanti alle maestre comunque una cosa importante che ci sia fatta chiarezza l’anno scolastico quindi finirà a distanza e si inizierà il primo settembre in presenza Se le condizioni ricorderà No è qui tra le condizioni come ANIEF Ricordiamo di non avere più le classi pollaio di avere classico non più di 16 studenti se vogliamo garantire quel m è quel metro e mezzo di distanza tra una luna e l’altro èper iniziare questo nuovo anno scolastico la Ricordati il premier Conte purtroppo ne abbiamo la classe insegnante più vecchio lui sostiene d’Europa Mary alta del mondo e questo perché continuiamo a tenere precari i giovani insegnanti che invecchiano da precari nelle nostre aule è importante Quindi svecchiare anche la classe docente operare una massiccia operazione a settembre particolarmente partendo proprio dei precari che sono inserite nella terza fascia graduatorie d’istituto Oltre ovviamente a quelli delle fasce precedenti e oltre assumere ovviamente Chiedete di merito che si sono create in questi anni e che sono inserite anche nelle graduatorie esaurimento fai importante questa prostata sta opzione perché sennò il prossimo anno scolastico avremo problemi di questo ovviamente facendo che solo della didattica distanza Marradi distanza mai sostituire

