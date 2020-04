Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei cordati oggi riaprono enti pubblici aziende votate l’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive menegotti Dovranno andare il 18 maggio parrucchieri ed estetisti d’inizio oggi Junior chi si è trovato lontano da casa al momento dello clown potrà farvi ritorno e si potrà per visita parenti ma senza essere in troppi in 23 regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto riapriranno i parchi E si potrà fare sport anche lontano da casa mascherine obbligatutti i mezzi pubblici ovunque non sia possibile rispettare gli stanziamento le varie categorie stanno sfilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti ma Ferro avverte pronti a nuovi stop se i contagi risalgono a Pechino e Shanghai le due più importanti città della Cina migliaia di studenti dell’ultimo anno di medie superiori sono ritornati oggi a scuola Dopo la pausa festiva del Capodanno lunare per la pandemia del covid-19 Nella Capitale tra le misure di prevenzione adottate agli studenti è stata misurata la temperatura corporea all’ingresso degli edifici dovranno mostrare anche il codice verde sulla app che aggiorna il rischio di intenzione personale secondo quanto detto dal ministero dell’educazione in altre parti della tuttavia le lezioni sono partita seguendo un piano scaglionato dal 6 maggio parte il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da cassa depositi e prestiti per comuni province città metropolitaneunioni di comuni comunità montane regioni e province autonome lo annuncia CDP in una nota nella quale ricorda che l’operazione coinvolge circa 3200 enti territoriali per complessivi 35000 moto e rinegoziabili e potrà liberare risorse fino a 1,4 miglia di euro la banca d’Italia suggerisce un uso più esteso dell’autocertificazione da parte degli Imprenditori che chiedono i prestiti alle banche coperti da garanzie pubbliche per attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento in audizione alla camera l’istituto centrale sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra due opposte esigenze quella di far affluire le risorse con rapidità alle imprese che ne hanno bisogno e quella di tutelare lo Stato evitando che le garanzie vado a coprire prezzo elevatissimo rischio di non mettere o no è un poliziotto di 37 anni Pasquale Apicella è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in bancaauto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano all’altezza di Calata Capodichino ha cercato di strappare un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano gli autori del colpo ma è stata speronata dagli uomini in fuga i due rapinatori feriti Nello scontro sono stati bloccati il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidenza e di geografia nelle regole sono incoraggiante segnale che la ripresa che tu ci Attendiamo non sarà solo quella sociale devono nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un calo dei reati commessi il ritorno alle normali attività e pure con il necessario distanziamento sociale Potrebbe essere altamente rivelarsi una buona occasione per cercare di tenere meglio sotto controllo il fenomeno della criminalitàconcreto scontra Tuttavia con la povertà che campeggia subdola a valle dell’epidemia e che potrebbe sospingere da Luni a cercare da mangiare la migliore dei negozi con me anche su questo crinale serve unità e solidarietà occhi attenti denunce pronte interventi sulle ti inverno ancora una volta l’articolo 2 della Costituzione che ci chiede di rimanere tardi nei nostri doveri di cittadini Onesti Senza cedere alla tentazione di prendere il coronavirus come se fossi fuori da lì magari anche distruggendo un’intera famiglia dove tentativo di far rispettare le regole di difendere i risparmi del prossimo è rimasto sul campo un giovane agente vittime del dovere lasciando una moglie e due figli uno di 6 anni per ora ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime ho

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa