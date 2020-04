Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno della pubblicazione del decreto del governo sulla ripartenza sulla fase 2 Oltre alle proteste di commerciante singole categorie le amministrazioni locali sembrano andare un po’ in ordine sparso Zero canone aziende di carsharing che vogliono offrire i propri servizi in Veneto una nuova ordinanza del governatore Zaia acconsente da domani lo spostamento individuale nella regione per andare nelle seconde case di proprietà oppure le barche usate fuori dal comune di residenza per manutenzione riparazioni dalle 18 di oggi sarà possibile fare attività motoria nel comune di residenza evitando assolutamente rispettando le misure di sicurezza mentre in Lombardia si pensa ad autorizzare l’inizio vediamo del caso mascherina Le farmacie che hanno acquistato dispositivi di sicurezza e di protezione ad un prezzo superiore a €0,50 verrà garantito un ristoro ed assicurate fornitura aggiuntivaportare la spesa sostenuta Per ogni singola mascherina al di sotto del prezzo massimo deciso dal governo prevede un accordo firmato dal Commissario straordinario domenica alcuni con l’ordine dei farmacisti Federfarma prezzo fisso per le mascherine deciso dal governo protetta Confcommercio la vicepresidente Donatella Prampolini aveva minacciato piuttosto alla vendita €0,50 è un prezzo che non sta né in cielo né in terra le parole la vicepreside intanto spiega molte aziende hanno bloccato vendite e ordini Io voglio ricordare comunque che in Giappone lo Stato mascherine e lavabili gratuite a tutta la popolazione è l’Italia una richiesta Fondo di Solidarietà europeo per il sostegno per la pandemia lo annuncia un portavoce della commissione Ue che ha Marta aveva cambiato il mandato per inviare lo scopo degli aiuti anche alle questioni che riguardano di emergenza sanitaria la commissione Attendo ulteriori domande dal 24 giugno le valuterà come un pacchetto per presentare gli aiuti al Parlamento e al Consiglio Europeo è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e torna ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa