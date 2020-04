Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno parliamo dell’imminente Infatti due nello specifico dei bambini perché la ministra per le pari opportunità la famiglia Elena Bonetti piega che per tutelare il diritto alla salute al gioco è l’attività motore più piccoli bisognerà apprezzare Nei parchi anche aree di gioco e svago per attività individuali o meno Bisogna abituare i bambini a nuove modalità ludiche anche all’aperto volte ad apprendere le regole necessarie spiega la ministra per costruire una nuova vita di comunità ID relazione inosservanza delle vigenti regole di distanza edige andiamo a Genova iniziato il vero dell’ultima campata alla diciannovesima del nuovo ponte il pezzo falcato seguirà molto lentamente A circa 5 metri non ha portato in quota tagli per cui è stato ancorato nell’ operazione di privarlo iniziate questa mattina poco prima delle 9 Secondo le previsioni La campata sarò in quotadomani mattina l’ufficio di presidenza della commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato preceduto dal Pastore Luca Maria negro ha indirizzato una lettera alla ministra dell’interno Luciana lamorgese esercizio la libertà di culto con particolare riferimento alle esigenze delle chiese evangeliche e più In generale delle minoranze religiose che sembrano totalmente assente dal dibattito di questi giorni a Michela negro lo sport la fine del calcio che vuole ripartire chiede di essere ascoltato dal comitato tecnico-scientifico che qua di il governo nella gestione dell’emergenza covid-19 nostre condizioni medico-scientifica Osserva il presidente Gabriele Gravina ha stilato un protocollo molto rigoroso come hanno fatto tutti gli altri cartoni che ambiscono alla ripartenza ma siamo pronti ad integrando ricevendo indicazioni del CONI e riconoscendo la fnsi quale riferimento scientifico per ammortizzare il tutto lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza concludi gravi e tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

