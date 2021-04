Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Camera dei Deputati approva il recovery Plan nella risoluzione del presidente del consiglio Mario Draghi è passata con 442 voti a favore 19 contrari e 51 astenuti alle 15 il premio ha tenuto le sue comunicazioni azionato il piano metterà a disposizione dell’Italia 248 miliardi 82 per la crescita del Sud un miliardo per alloggi studenteschi e mezzo miliardo per borse di studio oltre 18 mila per il tuo problema se importanti semplificazioni per l’ecobonus da maggior parte la mappatura per avere entro il 2026 la banda larga ovunque entro il 31 luglio Il governo presenterà una legge delega per la riforma del sistema fiscale per draghi è auspicabile un’ampia condivisione politica emergenza covid e la lega al governo attacca le decisioni sul coprifuoco alle 22 una norma non supportata da evidenze scientifiche sanitarie va cancellata con la collaborazione e il dialogo dice il sottomentre il presidente della Lombardia Attilio Fontana chiede di allungare di un’ora il termine come giusto compromesso per dare respiro anche ai ristoranti pensi è d’accordo lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti così non ha senso per i prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto orario prolungato Intanto il ministro del turismo Massimo Garavaglia firmati i decreti che sbloccano 350 milioni a favore del sistema delle fiere e 128 milioni a sostegno dei tour operator e agenzia di viaggi si tratta di risorse stanziate da precedenti decreti che non erano state utilizzate per domani è previsto un incontro con le regioni per confrontarsi sulle linee guida per la nuova stagione estiva l’economia audizione alle commissioni riunite trasporti e attività produttive della camera del presidente e dell’amministratore delegato di ita i dipendenti di Alitalia non prendono lo stipendio in tempo ed è una situazione tragica detto Fabio Lazzerini convinto che c’è ancora per intercettare la ripresa estiva il presidente Francesco Caio ha fermato si sta organizzando un’azienda che parte necessariamente allineata con la capacità che al mercato di assorbire La domanda è come una prospettiva di competitivitàcrescita non un’azienda Mina e chiusura andiamo negli Stati Uniti Joe biden e si appresta ad allentare le norme vigenti sull’uso delle mascherine all’aperto per coloro che sono stati in vaccinati il presidente americano industria nelle prossime ore le nuove linee guida dell’autorità sanitaria per coloro che sono interamente vaccinati atteso rallentamento del nome mostra Com’è la campagna di vaccinazione di massa stia producendo effetti a dispetto delle critiche amanti dell’amministrazione per avere fatto finora troppo poco per aiutare i paesi più in difficoltà come L’India è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa