Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e 27 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Talin studio legale elezioni europee primo partito col 34% crollo invece il MoVimento 5 Stelle al 16,5 vivi secondo col 23,5 adesso si cambia Unione Europea ferma Salvini penalizzati dall’attenzione commenta Di Maio affluenza in calo al 56% in aumento invece in Europa oltre il 50% i populisti avanzano sfondano in Germania della Merkel seguita dai verbi in Francia vince Le Pen Regno Unito ora i gessi parti di frasi primo partito europeo insieme alla CDU tedesca è un pazzo l’alleanza Fiat Chrysler Ok potrebbe andare oltre a portare un nuovo Colosso dell’auto con una capitalizzazione di 33 miliardi di euro nel gruppo italo-americano con Alfa e Maserati entrerebbe nell’alleanza ne può francese che comprende anche i mieiMitsubishi niente da potrebbe per vedere anche uno scambio azionario l’annuncio informale atteso nelle prossime ore Probabilmente dopo il cvv non convocato per questa mattina lutto cittadino domani a Novara per funerali di Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte oggi udienza di convalida del resto della madre del piccolo del nuovo compagno di lei la 22enne Gaia Russo è il 23enne Nicholas Muzzi sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato oggi l’autopsia Invece sul corpo della nipote diciottenne di Andrea Muccioli trovata morta in casa l’ipotesi più accreditata è l’esaltazione e del meno di 2 morti 29 feriti e diversi dispersi il bilancio dei tornado che hanno devastato ieri lo stato americano dell’oklahoma oltre 30 alle vittime e 200 dispersi invece nel naufragio di una barca di un lago dell’ovest del paese l’imbarcazione trasportava perlopiù insegnanti che andavano a ritirare lo stipendio una scossa di terremoto di magnitudo 38 è stataData 1:31 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia secondo i rilevamenti il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra San Pietro di Caridà e dinamica non siano i danni a persone o cose la scossa è stata seguita da due minuti dopo da una replica di magnitudo 2.3 Sport Atalanta Inter in Champions Empoli in serie B questi i verdetti dell’ultima giornata della Serie A di calcio i bergamaschi vincono 3-1 col Sassuolo mentre i nerazzurri condannano i toscani alla retrocessione battendoli 211000 invece è quello di Fiorentina Genoa Roma Parma 2-1 con l’addio commosso a De Rossi Spal Milan 23 Sampdoria Juventus 20 Torino Lazio 3-1 Formula 1 Hamilton vince a Montecarlo davanti alla Ferrari di Vettel È questa era la prima notizia l’informazione Torna più tardi buon inizio di giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa