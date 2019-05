Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione di uno studio Boom della Lega alle elezioni europee primo partito con il 34% dei voti crolla invece il MoVimento 5 Stelle al 17% PD II al 23% adesso si cambia nell’Unione Europea lo dice il ministro Salvini penalizzati dall’astensione commenta il leader pentastellato Di Maio affluenza in calo al 56 e 1% in aumento invece l’Europa oltre al 50% evolis ti avanzano ma non sfondano in Germania regge la Merkel è seguita dai verdi in Francia vince Marine Le Pen et del Regno Unito vola il brexit parti di prima partita europei insieme alla sede u tedesca e a un passo l’alleanzaECR no che potrebbe andare oltre portare un nuovo Colosso dell’auto con una capitalizzazione di 33 miliardi di euro il gruppo italo-americano con Alfa e Maserati entrerà bene l’alleanza Nico francese che comprende anche Nissan e Mitsubishi Intesa potrebbe prevedere anche uno scambio azionario l’annuncio formale è atteso nelle prossime ore Probabilmente dopo il CID avendo convocato per questa mattina lutto cittadino domani a Novara per i funerali di Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte oggi udienza di convalida l’arresto della madre del piccolo e del nuovo compagno di Leila 22 anni e Gaia Russo il 23enne Nicolas musi sono accusati di omicidio volontario plurimo aggravato che è stata la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 gradi della scala Richter tra Reggio Calabria Vibo Valentia secondo i rilevamenti il Sisma ha avutocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra San Pietro di Caridà e dinami non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose la scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 2.3 lo sport in chiusura calcio è terminata la serie A con Atalanta Inter in Champions League Milan in Europa League Roma ai preliminari saldi Fiorentina Genoa Udinese retrocede in serie B l’empoli in Formula 1 Hamilton ha vinto a De Carlo davanti alla Ferrari di Vettel È tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa