Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione bere durante l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il voto di ieri alle europee 2018 primo partito al 34 34% crolla il MoVimento 5 Stelle al 17 05100 PD II il 22 71% adesso si cambia nell’Unione Europea lo dice il leader leghista Salvini penalizzati l’astensione invece per il vicepremier Di Maio la lega sfonda nell’umbria rossa e passa dalle 2:30 al 38% kcal affluenza al 56 1% dato in controtendenza rispetto agli altri paesi europei I populisti avanzano ma non sfondano Bruxelles in Germania regge la Merkel è seguita dai Verdi la Francia vedere successo di Marie le penne Ma avrà gli stessi i seggi di Macron e i gilet gialliprendono pochissimo nel Regno Unito vuole brexit parti di fare prima partita europeo insieme alla sede u tedesca euro in lieve rialzo dopo che i dati hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista regionali in Piemonte verso la vittoria al centro-destra di Cirio FC ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault aggregazione porterà alla nascita del più grande costruttore automobilistico con 8,7 milioni di veicoli venduti una forte presenza di mercato nelle regioni nei segmenti chiave la struttura sarà guidata da una nuova società capogruppo quotata Milano Parigi e New York detenuta al 50% da ciascuno dei due soggetti paritetica anche la governance la fusione non comporterà alcuna chiusura di stabilimenti precisa F già in una nota che stima oltre 5 miliardi di euro di Sinergie annuali in aggiunta alle Sinergie esistenti nella alleanza Renault Nissan Mitsubishi il governo francese si è dichiarato favorevoleincoraggiala fusione ottimismo del presidente americano Trump sui rapporti con la Corea del Nord personalmente penso che molte cose buone ci saranno lo sento potrei aver ragione potrebbe ma lo sento ha detto l’inquilino della Casa Bianca a Tokyo per un bilaterale con il premier nipponico shinzo Abe Trump ridimensionare la portata delle nuovo intemperanze del Nord con la serie di missili a corto raggio di altri sistemi militari degli Stati per ben due volte a inizio mese intanto AB riferisce di essere pronto a incontrare il leader nordcoreano Kim jong-un e senza alcuna condizione spiegando di avere il supporto della Casa Bianca colpo alla mafia in Puglia otto persone ritenute dagli inquirenti vicino al clan foggiano Sinesi Francavilla sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari con l’accusa di estorsione detenzione di materiale esplodente aggravati dal metodo mafioso l’attività di indagine coordinata dalla dda di Bari ed eseguito dallamobile di Foggia è tutto per il momento buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa