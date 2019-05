Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovo dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio i risultati delle elezioni europee premiano la lega primo partito con il 34 34% crollo dei 5 Stelle al 17:05 % più di sale al secondo posto con 22 e 71% dei voti adesso si cambia nell’Unione Europea lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini Mentre per il vicepremier Di Maio il suo movimento è stato penalizzato dalla pensione la lega sfonda nell’umbria rossa e passa dalle 2:30 al 38% Cala tuent al 56 1% dato in controtendenza rispetto agli altri paesi europei I populisti avanzano ma non sfondano in Germania regge la Merkel è seguita dai verdi in Francia ha vinto Marin le penne Ma avrà gli stessi seggi di Macron e gilet gialli invece prendononel Regno Unito bola il brexit parti di fare primo partito europeo insieme alla sede u tedesca euro in lieve rialzo dopo che hai dati hanno escluso uno sfondamento del fronte in Piemonte alle regionali verso la vittoria il centro-destra di Cirio Cambiamo argomento falsati gli appalti per importanti lavori edili e strutturali nel porto di Napoli e qua ha scoperto la guardia costiera che sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di due funzionari dell’autorità portuale di Napoli di 5 imprenditori si ipotizzano a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture sei Sono ai domiciliari mentre il settimo è destinatario di una misura interdittiva te li chiedi almeno 2 morti 29 feriti e diversi dispersi il bilancio dei tornado che hanno devastato ieri lo stato americano dell’oklahoma oltre 30 le vittime e 200 dispersi invece in Congonaufragio di una barca in un lago dell’ovest del paese imbarcazione trasportava perlopiù insegnanti che andavano a ritirare lo stipendio la cronaca al culmine di una lite ha ucciso suo fratello a coltellate Carabinieri avvertiti dalla moglie della vittima hanno arrestato l’assassino è accaduto nella notte a Marano in provincia di Napoli un 45enne del luogo è stato colpito mortalmente Con almeno 5 pendenti al torace dal fratello 49enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo è rimasto ferito al capo verosimilmente a causa di un colpo sferrato dal fratello con un bastone di ferro per il momento è tutto informazione e torna tra un’ora Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa