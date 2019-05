Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il tramite l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio al lavoro per l’Italia e per gli italiani lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini all’indomani del voto europeo che ha consegnato la lega al 34 e 34 % delle preferenze in crollo il MoVimento 5 Stelle al 17:05 % adesso il PD è il secondo partito con il 22 71% dei voti la mia gente si è astenuta e Tender risposte stato il commento del leader pentastellato Di Maio alle parole di Salvini si sono aggiunte quelle del ministro leghista Fontana si va avanti nella maggioranza se c’è collaborazione tra lega sponda nelle Ombre Rosse passa dal 2% al 38% kcal affluenza al 56 1% dato in controtendenza rispetto al resto dell’Europaeuropeo i populisti avanzano ma non sfondano e le borse mantengono il segno più all’apertura in Francia Marie Le Pen e si è fermata ma avrà gli stessi seggi di Macron i gilet gialli invece hanno fatto flop hanno preso pochi voti nel Regno Unito brexit parti di fare prima partita europei con nella sede u tedesca si va verso una fusione alla pari tra f.c.a. e Renault per dar vita ad un Colosso della Automotive i titoli delle due case automobilistiche volano in borsa la proposta su cui si esprime il CDA della casa francese e vede una partecipazione alla pari con una nuova capogruppo venuto al 50% da ciascuno dei due soggetti paritetica anche la governance e la fusione non comporterà chiusura di stabilimenti per CFC ha il governo francese si è dichiarato favorevole l’amministratore delegato gli spiega che la nascita della nuova società potrebbe richiedere più di un anno Intanto leghista Borghi ipotizza un ingresso dello stato in f.c.a. per rilanciare il ruolo della Francia nellaper il premier giapponese shinzo Abe è pronto ad incontrare leader nordcoreano Kim jong-un e senza alcuna condizione lo hai finito lo stesso a bere in conferenza stampa congiunta con il presidente è stato senza Donald Trump il Tycoon ha spiegato di non aver visto test di missili balistici da parte della Corea del Nord che a inizio mese ha avuto due cicli bilance test di altri sistemi di difesa per le quali il consigliere della sicurezza nazionale Bolton aveva parlato di violazione delle risoluzione ONU incassando così le critiche di Pyongyang è che l’ha definito un mercante di guerra è un prodotto difettoso la polizia Invece ha fermato un sospetto nell’inchiesta sull’attentato di venerdì scorso a Lyon Lo ha reso noto il governo nell’attacco o nel centro della città a 13 persone sono rimaste leggermente ferito dallo scoppio di un ordigno artigianale attivato a distanza con un telecomando sospetto fermato secondo quanto si apprende dalla procura ha 24 anni ed è iniziato DSpersonalmente l’autore dell’attentato con il pacco bomba lasciato davanti alla panetteria per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa