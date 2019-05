Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione è un buon pomeriggio Gabriella lui in studio in apertura al voto alle europee al Parlamento Europeo i populisti avanzano ma non sfondano e le borse mantengono il segno più all’apertura in Francia ha vinto il pene si è fermata ma avrà gli stessi seggi di Macron e i gilet gialli invece hanno fatto flop prendendo pochissimi voti nel Regno Unito volo al brexit parti di fare il primo partito nell’Unione Europea con la sede u tedesca in Italia Lega davanti a tutti al 34,4% crollo dei 5 Stelle al litio 70 5% il PD al secondo partito con il 22% dei voti tra le variazioni Più significativa è quella dell’Umbria Dov’è la lega passa dalle 2:30 al 38% affluenza generale in calo al 56 10dato in controtendenza rispetto a quello europeo cambiamento cresce l’emergenza inquinamento da antibiotici nei fiumi di tutto il mondo che in qualche caso supera i livelli di sicurezza di oltre 300 volte lo afferma uno studio dell’università di New York che viene presentato al meeting della Society of environmental toxicology and chemistry ad Helsinki sono stati testati i fiumi 72 paesi in sei continenti e gli antibiotici sono stati Trovati nel 65% dei siti monitorati compresi i fiumi storici come il mekong o il Tamigi passati gli appalti per importanti lavori edili e strutturali nel porto di Napoli e quanto ha scoperto la guardia costiera che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di due funzionari dell’autorità portuale della città campane di 5 imprenditori si ipotizzano a vario titolo le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e turbativa d’asta Efronpubbliche forniture sei Sono ai domiciliari ti il settima destinatario di una misura interdittiva i Musei Vaticani e il Palace Museum di Pechino presenteranno domani martedì 28 maggio nella capitale cinese La mostra Beauty United vs chinese from the Vatican museums la bellezza ci unisce arte cinese dai Musei Vaticani questo il titolo l’esposizione è stata allestita negli spazi del Palace Museum della città proibita Pechino e rimarrà aperta al pubblico dal 28 maggio al 14 luglio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona come te ti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa