Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno pulito in apertura della Lega alle elezioni europee dove conquista il 34,33% crolla il MoVimento 5 Stelle al 17,07% Il PD è il secondo partito con il 22,69% Cala l’affluenza al 56,1 ma in aumento in Europa oltre il 50% i populisti avanzano ma non sfondano in Francia Si attenua ma avrà gli scritti senti di Crohn è già li prendono pochissimo per Regno Unito dovrei lavorare ed elezioni anticipate vola il brexit parti si farà il primo partito Unione Europea con la CDU tedesca borse europee instabile rialzo la commissione Unione Europea dichiara i populisti non hanno vinto hanno vinto le forze proverò a fa di tutto lo spettro politico sia sterile forze governative siriane hanno preso il controllo di una cittadina chiave nel nordovest del paese dacontesa tra truppe lealiste sostenute dalla Russia indirizzi antimeridiane vicino alla Turchia riferisce l’agenzia governativa si chiama San secondo cui la cittadina è stata liberata mentre punti degli insulti che finiscono che sia trattato di un ritiro tappi poi poi dovrebbe seguire una controffensiva intanto lo hanno di felice di circa 240mila civili sfollati nel nord ovest a seguito del offensiva governativa in Russia nella zona di il sotto controllo di merito alla Turchia andiamo a Lione due persone fermate per il pacco bomba artigianale che venerdì scorso aveva provocato il ferimento Lia degli 13 persone secondo i media di particolare uno dei due serie di 24 studenti di ingegneria Ignoto finora le forze dell’ordine voglio ringraziare tutti i servizi che hanno permesso di giungere a questo risultato In tempi così rapidi ha detto il sindaco di Leone l’ex Ministro dell’Interno incisura torniamo in Italia Oggi è una bellissima giornata Sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni l’ho detto Rosa Maria dell’aria la docente dell’Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dall’ ufficio scolastico provinciale per una vera vigilato sulla ricetta dei taralliChiama Costanzo le leggi razziali del 38 al Decreto sicurezza è rientrata oggi a scuola ufficio alunni le hanno donato 15 rose rosse una per ogni giorno di sospensione continuerò a insegnare nei ragazzi che cresce la lettera non essere indifferente a prenderti cura dell’altro le sue parole è tutto grazie per averci seguito le minuto tornano alla prossima edizione

