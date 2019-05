Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno che elezioni europee forte del risultato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini promette di Montaldo terno di cui fa parte ma entra in pressing sulle priorità mi mandate gli italiani non sono nere sulle grandi opere come la è chiaro che andate fate poi le tasche per una manovra con una sciocca fiscale positivo pagandone di meno perché ha ragione dice Salvini ad essere presente nei prossimi saranno mesi di coraggio e crescita riflettere e ora ho mandato di discutere in maniera pacata parametri vecchi e superati quanto emigranti l’affermazione a Riace Lampedusa della Lega dimostra che ti richiesta di cambiare meloni avverte c’è un’altra maggioranza possibile forma Fratelli d’Italia tanto convoca per questa sera 5 Stelle Perché l’Italia vuole giocare come vedere una stagione di fornite all’interno dell’Europa di vedere delle posizioni strategiche è importante Questo è il messaggio che arriva daldi Confindustria Vincenzo boccia il quale ricorda che dopo il voto europeo rimediato nel trattare i figli di governo per avere un commissario di Rango dirigente di primo livello lo step successivo Aggiungi aprire un fronte sulla manovra finanziaria può dire prevalentemente italiane non solo tu puoi affrontare una manovra non facile l’economia è presa proprio nel gruppo Renault una fusione alla pari per dare vita ad un Colosso della Automotive sigla della casa francese etudier alcun interesse l’opportunità posso avere una partecipazione alla pari una nuova capogruppo detenuta al 50% da ciascuno dei due soggetti paritetica anche la governance non comporterà chiusura di stabilimenti precisa f.cia il governo francese favorevole a te Ma se fino a te cresce una buona notizia tutelare il lavoro amministratore delegato di atleti Aman lei spiega che la nuova società potrebbe richiedere più di un anno di chiusura l’ultima notizia monito di Francesco sui migranti non si tratta solo di profughi si tratta della nostra umanità dice Bergoglio nel messaggio per la giornata dirmidel rifugiato pettorina che non si deve cedere alla paura altrimenti si diventa razzisti perché l’atteggiamento verso migranti e rifugiati rappresenta un campanello di allarme Che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concede terreno la cultura dello scarto le parole del pontefice è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa