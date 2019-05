Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 27 Maggio in studio Giulia Ferrigno ovviamente ancora politica in apertura perché Boom della Lega alle elezioni europee dove conquista il 34,33% però lei invece il MoVimento 5 Stelle al 17,0 Il PD è il secondo partito con il 22,69% cara la tua Enza 56,1 ma in aumento in Europa oltre 50 i populisti avanzano ma non sfondano in Francia la le penne si chiamava gli specchi per gli animatronici Raja li prendono pochissimo nel Regno Unito dove lavoro chiede elezioni anticipate vola il brexit parti di Favij primo partito Unione Europea forse europei instabile rialzo la sessione di Chiara i populisti non hanno vinto hanno vinto le forze per l’Europa di tutto lo spettro politico le porte del risultato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini promette lealtà al governo di cui fa parte miafrasi sulle priorità il mandato di italiani sull’autonomia sulle grandi opere come la TAV è chiaro spiega andate e fate e poi le tasse per una manovra con uno shock fiscale positivo pagandone molto di meno 3 ha ragione ad essere prudente Ma i prossimi tre mesi di coraggio e crescita di queste ancora Salvini che ora c’è un mandato di discutere in maniera pacata parametri vecchi e superati Quanto ai migranti l’affermazione arrivate Lampedusa della lega di nostra richiesta di cambiare meloni avverte c’è un’altra maggioranza possibile formata da lega e Fratelli d’Italia Di Maio intanto convoca per questa sera i parlamentari dei 5 Stelle andiamo al leone due persone fermate per il pacco artigianale che venerdì scorso aveva provocato il ferimento di 13 persone secondo i media di particolare uno dei due sarebbe un 24enne studente di ingegneria Ignoto finora le forze dell’ordine voglio ringraziare tutti i servizi che hanno permesso di giungere a questo risultato In tempi così rapidi ha detto il sindaco di Leone l’ex Ministro dell’Interno funziona torniamo in Italia Oggi è una bellissima giornata Sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni l’ho detto Rosa Maria della docente dell’Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dall’ ufficio scolastico provinciale per una vera vigilato sulla ricerca dei propri alunni che hanno incrociato le leggi razziali del 38 al Decreto sicurezza è rientrata oggi a scuola le hanno donato 15 rose rosse una per ogni giorno di sospensione continuerò insegnare Noi ragazzi che cresce la lettera non essere indifferenti a prenderti cura dell’altro le sue parole è tutto grazie per averci seguito le muse ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa