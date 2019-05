Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale possiamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulio Ferrigno politica in primo piano europee ringrazio di 4,5 milioni che hanno votato il MoVimento 5 Stelle ringrazio anche chi non ci ha votato perché da loro comportamento noi parliamo e prendiamo una bella lezione faccio i complimenti alla Lidl al PD a tutti i partiti che hanno avuto un incremento è il primo commento di Di Maio dopo la sconfitta dei 5 Stelle Movimento 5 Stelle chiede a Conte Umberto Ice sul dossier del governo a cominciare da un abbassamento delle tasse dimissioni né Grillo né Casaleggio me le hanno chieste risponde proprio su da zia Salvini vincitore alle urne vuole dettare l’agenda autonomia grandi opere TAV una manovra con una sciocca fiscale positivo ad essere prudente nei prossimi tre nomi di coraggio e crescita Bertè e boom di arrivi scooter in maniera pagata parametri vecchi e superati argomento non si tratta solo di migranti tratta della nostra umanità dice papànel messaggio per la giornata dell’emigrante non si deve chiedere alla paura altrimenti diventa razzisti perché l’atteggiamento verso migranti e rifugiati rappresenta un campanello di allarme Che avvisa del declino morale a cui si va incontro se continui a concedere terreno alla cultura dello scarto le parole di Bergoglio andiamo in Francia due persone fermate a Lione per il pacco bomba artigianale che venerdì scorso aveva provocato il ferimento lieve di 13 persone se condividi antartico uno dei due sarebbe un 24enne studente di ingegneria ignoto, le forze dell’ordine voglio ringraziare tutti i servizi che hanno permesso di giungere a questo risultato In tempi così rapidi ha detto il sindaco di Rione ed ex Ministro dell’Interno italiano chiusura Oggi è una bellissima giornata Sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni sono le parole di Rosa Maria dell’aria la docente dell’Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo su spesa per due settimane che non avevi una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali del 38 al Decreto sicurezza è rientrata oggi a scuola che i suoi alunni hanno donato 15 rose rosse una per ogni giorno di sospensione continuerà ad insegnare i miei ragazzi al ikhlasnon essere indifferenti a prendersi cura dell’altro le tue parole me le ultime notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa