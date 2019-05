Ultime Notizie Roma del 27-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale fondamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Grigno politica in primo piano trionfa la lega alle europee dati definitivi la portata del successo il 34,33% dei voti con 2,2 milioni di preferenza a Salvini che è il recordman della elettorale Poi se vuoi Berlusconi conosce solo mezzo milione crolla il MoVimento 5 Stelle al 17,07% Il PD è il secondo partito col 22,69% Cala tuent a 5,1 ma in aumento in Europa oltre 50 i populisti avanzano ma non sono in Francia le tende si affermava gli stessi sentiti la cronaca li prendono pochissimo nel Regno Unito dopo il lavoro chiede lezione anticipa il party di fare se prima il gruppo con Salvini non è ancora deciso risponde te Luigi Di Maio commenta dopo la sconfitta dei 5 Stelle alle europee ringrazio di 4,5 milioni che hanno votato il mioTi ringrazio anche chi non ti ha votato perché da loro comportamento impariamo e prendiamo una bella lezione faccio i complimenti alla lega e al PD ea tutti i partiti che hanno avuto un incremento di pentastellati chiedono Poi appunto è un vertice sui dolci governa cominciare da un serio abbassamento delle tasse dimissioni né Grillo né Casaleggio me le hanno chieste risponde il leader Di Maio proprio sui dott Salvini non si torna alle urne puoi dettare l’agenda autonomia grandi opere una manovra fiscale positivo qui ha ragione ad essere prudente nei prossimi tre nomi di coraggio e crescita verde e punta a ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi che superati è il presidente di Confindustria Vincenzo boccia dice no la procedura di infrazione con uno sforamento del 3% come invece indicato dal vicepremier Matteo Salvini dopo il voto Dobbiamo capire che lo sforamento per spese ordinarie non per investimento etico invece terremo d’accordo ma fare debito pubblico dice botta Gli industriali di un elemento che riguarda solo l’Italia nell’Unione Europea la campagna elettorale è finita bisogna terminare con le parti di promesse per entrare nella fase del realismole parole del Presidente di Confindustria e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa