Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio si deciderà giugno sugli spostamenti tra regioni col Governo in attesa dei dati della curva dei contagi che arriveranno domani speranza mette in guardia sulla possibilità di una seconda Ondata ieri altri 78 morti per coronavirus ai minimi dal 2 marzo un positivo ogni 145 tamponi dati confortanti anche dalla seconda giornata di indagini nazionale per i test sierologici da oggi al via anche a scuola il GPS si oppone al ritorno in aula per l’ultimo giorno dell’anno La Commissione Europea presenterà oggi il suo piano Marshall per risollevare l’economia Europea una proposta per mobili fare oltre 2000 miliardi in 7 anni quest’anno si dovrebbe riuscire ad anticipare qualcosa di quel recovery phone che dovrebbe aggirarsi sui 500 miliardi del 2020 con l’emergenza coronavirus si perderanno 500.000di lavoro in Italia mentre nel 2021 se ne dovrebbero recuperare circa 250.000 e la stima dell’ agenzia Nazionale politiche attive del Lavoro scontro tra Trump e Twitter il sole a per la prima volta segnalato dei tweet del presidente americano con l’avviso di verificare i fatti a cui si riferiscono a Trump aveva appena evocato il rischio di frode elettorale in California Ma secondo te i te i cinguettii dei Tycoon e contengono informazioni potenzialmente fuorvianti Trump parla di soppressione della libertà di parola e minaccia di intervenire i decessi legati al coronavirus nel mondo hanno superato quota 350 mila i casi totali sono quasi 5,6 milioni tra i paesi più colpiti dalla pandemia gli Stati Uniti incontrano 98902 morti il Regno Unito 37130 l’Italia 32955 nelle ultime ore il Brasile al contatto ulteriori 1040 decessi a quota 24500 terzo giorno con meno di 700 morti invecehyper-v Stati Uniti Alta tensione per lo sciopero generale la mobilitazione intorno al parlamento a te Sì oggi a Hong Kong in vista della seconda lettura della contestata legge sulla sicurezza nazionale in arrivo da Pechino difenderemo la sicurezza avverte l’esercito della Cina Trump minaccia di intervenire con sanzioni contro Pechino faremo qualcosa di molto potente la giunta per le immunità del Senato respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Open Arms stoccata dei renziani e con te con i treni Italia viva che non parteciperò al voto scontri Lombardia dopo elezione alla presidenza della commissione covid di una consigliera Italia viva con il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di galera Enzo Bianchi deve lasciare la comunità monastica di Bose da lui fondata 55 anni fa lo ha deciso il Vaticano che a dicembre aveva disposto una visita Apostolica In seguito a segnalazioni di una situazione problematica nell’esercizio dell’autorità e della gestione Bianchi dovrà trasferirsi in altro luogo decadendoconcludi anche altre tre persone e il giorno che gli Stati Uniti attendono da 9 anni che segna la fine del monopolio Russo nel trasporto di Astronauti verso la ist sein voli privati con equipaggio me lo spazio per la prima volta dallo stop al programma shuttle oggi la navetta più Dragon della spacex XD vano scala Astronauti americani verso l’americano statunitense abbiamo chiudere con lo svuota entro questo fine settimana potrebbe prendere corpo la fase 3 del campionato di calcio domani l’incontro decisivo di Lega Serie A e FIGC col Spadafora sulla ripartenza a seguito del quale venerdì ti raggiungerà sul calendario la questione diritti TV oggi la lega depositeranno decreto ingiuntivo contro Sky che non ha pagato l’ultima rata unica Bayern verso il trentesimo titolo dopo il 10 al Dortmund E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa