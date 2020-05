Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora un ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump dichiara guerra Twitter dopo che il social metto in dubbio le sue affermazioni per la prima volta nella sua storia ha fatto il fact-checking sui 5 metri del presidente americano giudicano le dichiarazioni di Trump infondate immediata la reazione del Tycoon è contro la sua piattaforma Social preferita Twitter interferisce nelle presidenziali del 2020 ha suonato e cambiamo argomento il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto nel pomeriggio di ieri uno scambio di vedute telefonico fanno il primo ministro olandese Mark rutte riguardo una poveri Found Quale componente fondamentale per una risposta Europea tempestive ed efficaci alla sfida senza precedenti del covid 19 lo comunica Palazzo Chigi sono stati Resi noti dalla Profile dati relativi alle ultime 24 ore di monitoraggio delle epidemie di covid 19 in tutta Italia nell’ambito del monitoraggio sanitario il totale delle persone che hanno contratto il virus di €230550 con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore di 397 nuovi casi quando lo metto era stato di 300 unità e continuiamo a parlare coronavirus di fase 2 Bufera sulla proposta dell’assistente civico lite nel governo il premier Conte convoca la maggioranza presente all’incontro anche i ministri lamorgese boccia ieri il Viminale ha lamentato di non essere stato informato dell’iniziativa Mariarita l’inferno tra oggi e domani definiremo meglio andiamo a chiudere con uno sguardo alla borsa quella di Tokyo inizia gli scambi all’insegna della cautela rintracciando dai massimi in tre mesi con investitori che anticipano la possibilità di nuove tensioni geopolitiche tra il Governo di Pechino e Washington in linea con la progressiva riapertura delle attivieconomiche post situazione post emergenza coronavirus in fa segnare una variazione appena negativa dello 0,08% a quota 21253,92 sul mercato valutario lo Yen è poco variato 107 40 sul dollaro e sull’euro poco fa 118 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa