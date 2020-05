Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana da due giorni e sotto scorta lo riporta oggi il quotidiano La Stampa la misura è stata decisa dalla prefettura di Varese dopo che il clima intorno al governatore Lombardo si è fatto il presente con due murales a Milano poi viene apostrofato come assassino minaccia sul web a seguire Fontana quindi ha detto C’è anche un auto di scorta con un agente che confida un provvedimento di quarto livello il piano Marshall della commissione europea per risollevare l’economia dell’Unione è pronto tutto compreso riuscirà a mobilitare più di 2000 miliardi nei prossimi anni fa è più bella doppio di una bilancio europeo tradizionale anche se la maggior parte dei fondi saranno disponibili a partire dal prossimo anno già nel 2020 si riuscirà ad anticipare qualcosail panda che dovrebbe aggirarsi sui 500 miliardi incentivi al digitale e strumenti per il consolidamento dell’impresa rilancio degli investimenti pubblici e privati sburocratizzazione questi alcuni dei tanti punti chiave di un piano per la ripresa dopo l’emergenza coronavirus che il premier Giuseppe Conte elenca in una lettera al corriere in vista della proposta odierna dell’Unione Europea recovery Plan rispetto cui spiega l’Italia deve farti trovare pronta gli altri punti una transizione per un’economia sostenibile innovazione dell’offerta formativa e della ricerca tempi della Giustizia più brevi e una seria riforma fiscale la guida Suprema dell’Iran ali khamenei in un messaggio a letto all’apertura del XI legislatura del parlamento iraniano ha invitato i deputati a non risparmiare alcuno sforzo per implementare un’economia di resistenza alle sanzioni statunitensi e per ridurre la centralità eamica del petrolio la prima fra le priorità dei Deputati ha detto che nei dovrebbe essere di rafforzare l’economia e la cultura finora ha rimproverato la guida Suprema nel suo messaggio non ho visto grandi risultati nel applicare la giustizia in politica economica come lo sradicamento dell’inflazione della disoccupazione o della debolezza della produzione la polizia Hong Kong ha finora arrestato circa 180 persone per la loro partecipazione a manifestazioni non autorizzate gli agenti per disperdere gli attivisti in movimento verso il Parlamento hanno sparato cartucce o ti canti nel mezzo poi della protesta decisa nella pausa pranzo a centinaia si sono radunati a perdere scritte scandendo slogan come ci domande non una di meno e sciogliete la polizia subito la borsa di Milano apre invariata con il MIB a 17861 punti sono stati licenziatiquattro poliziotti coinvolti nella morte di un afroamericano soffocato mentre gli agenti stavano tentando di ammanettarlo Lo ha reso noto il sindaco di Minneapolis e questa è la decisione più ha detto ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa