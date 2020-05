Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in apertura parliamo di scuola dal prossimo anno scolastico la valutazione finale degli alunni nella scuola elementare non sarà più espressa con i voti numerici ma con un giudizio e quanto prevede un emendamento presentato dai senatori verducci your ear ampi e provato in commissione cultura e istruzione sono giorni importanti il piano di intervento europeo Sta suonando la sua fisionomia definitiva oggi la Commissione Europea annuncerà la sua proposta di recovery Plan l’Italia deve farsi trovare pronta l’appuntamento deve programmare la propria è ripresa e utilizzare i fondi europei che verranno messi a disposizione varando un piano strategico che ponga le basi di un nuovo tratto tra le forze produttive e le forze sociali del nostro paese così premier Conte su Facebookdobbiamo avere massima cautela abbiamo fatto sacrifici enormi Considerando che in Lombardia ancora si muore credo che un piccolo sacrificio serva magari autorizzando spostamenti tra are limits però ha detto il leader del 5 Stelle Vito Crimi parlando a Radio anch’io a proposito della possibilità di riaprire Che spostamenti interregionali da inizio giugno la cena prenderà le contromisure contro le forze esterne che interferiscono su un Kong e la replica del portavoce del Ministero degli Esteri già online dopo che il presidente statunitense da un’altra ha detto di voler fare qualcosa contro la stretta che Pechino si è fretta con la legge sulla sicurezza nazionale penso lo troverete molto interessante ma non ne parlerò oggi è qualcosa di cui sentirete prima della fine della settimana molto potente penso Ha poi aggiunto ieri il ticon Zao ha sottolineato che la legge è a fare puramente internedella cena sugli assistenti civici decideranno i sindaci il volontariato è stato già protagonista nel Lazio e noi abbiamo messo fondi per il volontariato per portare ad esempio la spesa agli anziani nelle forme giuste la richiesta di volontari è corretta aiuta così Nicola Zingaretti a mi manda Raitre Google sta testando la possibilità di autorizzare alcuni acquisti con l’assistente vocale lo riporta il sito Android Police che nel riquadro delle impostazioni pagamenti e sicurezza dell’ assistente vocale ha scoperto una nuova impostazione Voice match che riconosce il tono della voce secondo Android Police Google ha confermato che la nuova funzione fa parte di un progetto pilota al momento limitato Agli ordini dei ristoranti gli acquisti digitali in app tramite Google Play ed è tutto Per ora grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa