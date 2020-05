Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio di nuovo dalla redazione studio Roberta Frascarelli della commissione europea presenta il suo piano Marshall per risollevare l’economia dell’Unione Europea la crisi ha effetti di contagio in tutti i paesi e nessuno può ripararsi da solo un economia in difficoltà da una parte indebolisce una forte dall’altra divergenza e disparità aumentano e abbiamo solo due scelte o andiamo da soli lasciando paesi e regioni indietro O prendiamo insieme per me la scelta è semplice Voglio che prendiamo una strada forza insieme lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è la commissione propone ora Panda da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati una svolta Europea per fronteggiare una crisi senza precedenti così commissario l’economiaGentiloni dall’Europa aspettiamo non più promesse ma soldi veri e se arrivano soldi veri siamo felici non si è l’ennesima dichiarazione della commissione europea gli imprenditori e lavoratori italiani aspettano parti Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando della proposta della commissione sul recovery Fund prima una e passaggio in conferenza delle regioni poi se ci sarà il via libera alla moda venerdì 29 maggio la conferenza stato-regioni e la via istituzionale scelta dalla Sardegna sul certificato sanitario di negatività al covid 19 che intende chiedere ai turisti arrivano all’Isola a partire dal 3 giugno un passaggio cruciale per comprendere le intenzioni del governo la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata messa sotto scorta da tre giorni viene scortata da uomini della Guardia di Finanza da alcuni giorni da quanto si apprende la ministra oggetto di minacce e insulti sui social Azzolina pur essendo ministro non aveva la scortachiamata delle moschee dopo una chiusura di due mesi e mezzo a causa della pandemia di coronavirus a riaprirà domenica prossima lo ha fatto sapere lo sceicco della Moschea citato dall’agenzia Ma la riapertura ha spiegato il ministro avverrà Seguendo le disposizioni di sicurezza sanitaria tra queste il fatto che ogni Fedele dovrà portarsi un tappeto individuale per le preghiere che ognuno dovrà essere dotato dell’armadio della protesi a scuola ancora emendamenti ancora attesa per quello che accadrà facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico continuo a ritenere che le posizioni anche l’ultimo gli ultimi testi presentati dalla relatrice non corrispondono alla soluzione del precariato quindi riteniamo che è ancoraci sono sia fatta chiarezza non solo sulla questione del precariato dei docenti degli insegnanti ma anche del personale ATA poi c’è un problema che anche il comune nel dettato rilancio purtroppo i polpi distanziati per la scuola Un miliardo e mezzo su 55 miliardi come se la scuola potesse ripartire in sicurezza con queste dotazioni queste risorse non è possibile ci vogliono soldi R riprende alle 6 di business soldi per sdoppiare le classi soldi per aumentare appunto il numero di insegnanti di personale ATA ci vuole invece una politica di Potenza che vada a stabilizzare tutta quella fascia di precarietà anche diventata cronica nel nostro paese Ecco perché come ANIEF intendiamo fin da oggi e proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale della scuola vogliamo iniziare la scuola in sicurezza con maggiori organici con classi meno affollatesvolgere serenamente il presenza Questo lavoro e poi per stabilizzare Ovviamente i tre cariche a questo poi riteniamo che saranno state le aperture degli insegnanti specializzati certo specializzazione sul sostegno che potranno partecipare direttamente alle prove scritte TFA sostegno senza latte senza passare dalla selezione queste misure sono importanti non passano perché questi insegnanti hanno bisogno di frequentare questo corso perché sennò il prossimo anno saranno chiamati ancora una volta in 40.000 di loro senza poter avere la specializzazione tutto questo non è non è non è giusto per questo riteniamo che scende Ora ti verremo anche le procedure giurisdizionali ricorreremo o in tribunale per ottenere giustizia e fare in modo che nessuno rimanga escluso da questi corsi di abitanti ma anche dagli delle procedure concorsuali fermiamo qui grazie per l’ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa