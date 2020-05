Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno va Alitalia la fetta maggiore del ricoveri Found proposto dalla Commissione Europea di 750 miliardi previsti 500 di aiuti e 250 di prestiti che rappresentano secondo incomincio gli affari economici Paolo Gentiloni Una svolta senza precedenti il pacchetto italiano ammonta a 172,7 miliardi più di 81 di aiuti e circa 90 Come prestiti il premier sottolinea che l’Italia deve farsi trovare pronta con un piano strategico l’appuntamento e lui tra 7 azioni chiave per la ripresa fai incentivi al digitale riforma fiscale investimenti le borse lo fai accedere non sul pacchetto di stimoli europeo lo spread Cala fino a 190 il livello più basso dal 7 Aprile scorso parliamo di scuola dal prossimo anno la valutazione finale degli alunni nelle elementari non sarà più espressa con i voti numerici Ma tu nonlo prevede un emendamento tema approvato in commissione cultura e istruzione Intesa intanto nella maggioranza sulle modifiche al DL sulla scuola con un emendamento del relatore che sarà messo i voti in commissione al Senato che sintetizza l’accordo sul concorso straordinario per i precari con la prova scritta che si terrà nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 e prevede quesiti a risposta aperta gli esseri allarme dallo sms che indica nell’America Latina il nuovo epicentro della pandemia da coronavirus lo sottolinea il direttore regionale dell’organizzazione e pregandolo che questo non è il momento di allentare le restrizioni che tu domenica conta quasi 800.000 contagi nelle ultime 24 ore il Basilea visto ulteriori 1040 decessi appartamenti 4500 la Francia vieta l’idroclorotiazide per il trattamento del coronavirus Dopo i primi negativi del comitato di salute pubblica dell’Agenzia del farmaco di Parigi seguiti a loro volta i rilievi del dms da una rivista di settore che puntava il dito contro l’inefficacia e i rischi del contestato farmaco l’ultima notizia in chiusura non cambia nulla il lavoro prosegue conla determinazione di sempre per il bene dei Lombardi e della Lombardia scrive così su Facebook il governatore Attilio Fontana nel confermare la decisione della prefettura di Varese di assegnargli la scorta una scorta di alcuni è stata segnata anche alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina da quanto si apprende ho detto di minacce e insulti sui social ieri sera ha preso che un provvedimento analogo era stato assunto per il vice ministro dopo minacce e pressioni Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

