Ultime Notizie Roma del 27-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il agenzia coronavirus chi Sperava di proseguire nel caso di morte contagi senza scossoni tra deluso perché i dati diffusi oggi parlano di chi ti fa il quotidiano che tornano sopra le 100 unità e numero nuovi contanti commenta per i dati della Lombardia che Raddoppia in un solo giorno dei 584 tamponi positivi le varie Anzi la maggior parte è in Lombardia con 384 nuovi positivi nelle ultime 24 ore non fermarti 117 persone che le vittime erano stati 78 l’economia provocheranno nuova crisi finanziaria dell’eurozona parola della presidente della BCE Christine lagarde anche a proposito forte indebitamento sottolineare tutti i paesi nel mondo hanno dovuto rispondere Aumentando il proprio debito prendendo misure di bilancio e l’uso del debito sia che la card Non solo è raccomandato ma è la strada da seguire Sono in arrivo le nuove spineè molto probabile che la caduta del PIL sarà a metà strada Fra lo scenario intermedio meno 8 % e lo scenario più grave che è un po’ di più o meno 12 % ti prenderà concludi da quanto velocemente ti esce dai l’ok down dalla gradualità della ripresa dei settori colpiti in via libera della camera al Decreto Legge in primis i voti favorevoli sono stati 269 i no 193 gli astenuti 9t testo passa all’esame del Senato Intanto adesso c’è azioni delle imprese dell’audiovisivo e dalle 3 che gli organismi sindacali di categoria hanno firmato il protocollo sanitario che consentirà la ripresa delle produzioni cinematografiche audiovisive Il documento frutto di un mese di lavoro Sarà sottoposta alle istituzioni preposte per la validazione l’obiettivo di tutto il settore ripartire con le produzioni entro la fine di giugno andiamo ad Hong Kong che altri 60 prestiti per un totale di 240 circa nelle proteste contro la legge A tutela dell’ inno nazionale cinese in discussione Parlamento locale è quella sulla sicurezza nazionale arrivo da Pechino polizia intervenuta in assetto antisommossa usando cartucce urticanti per glimanifestanti che risposta alla presidente statunitense Trump che ha promesso una mostra contro la stretta su un Kong la Cina ha fatto sapere che prenderà le necessarie contromisure contro eventuali interferenze e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

