Ultime Notizie Roma del 27-05-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente inchieste in apertura infuriano i combattimenti nel donbass uno dei più conosciuti Generali a mette la Russia è in vantaggio nei combattimenti nel Lugano anche se più intelligente in inglese riferisce che è Mosca non ha il controllo della Regione le forze di terra russa e continuano i tentativi di a cercare severodonetsk il sindaco afferma che nella città sono stati uccisi 1500 persone le ultime ore pesanti bombardamenti premier britannico Boris Johnson ha detto che le truppe russe fanno progressi tangibili del primo ministro è presidente Putin a caro prezzo per se stesse per l’esercito Russo sta continuando a rosicchiare terreno non bisogna aggiunto già un solo lasciarsi cullare dalle incredibili Eroismo degli ucraini nel respingere i russi dalle porte di chi è ferma e vitale ora più che mai sostenere militarmenteVaiolo delle scimmie crescono i numeri dei contagiati resta alta l’allerta internazionale per il propagarsi del virus anche se al momento la situazione è considerata sotto controllo e il ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea che l’attenzione alta ma senza allarmismi oggi il Sottosegretario alla salute Andrea Costa ha detto che l’istituto superiore di sanità ha dichiarato di avere le disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino antivaiolo quindi ha specificato siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità casi confermati hanno superato i 200 nel mondo mentre in Italia sono saliti a 12 che non ci sia il momento alla lo ribadisce anche il ministro speranza abbiamo attivato la nostra rete di sorveglianza sia a livello europeo sia a livello nazionale abbiamo un numero limitato di casi bisogna tenere alta l’attenzione ma senza allarmismi la situazione è decisa sotto controllo anche per il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri argomento centinaia di voli easyJet cancellati per un problema informatico che ha riguardato soprattutto la Gran Bretagna e la Francia ma anche inalcuni sono saltati in tutto sono stati soppressi almeno 200 voli la Bibi si scrive di disagi per i passeggeri negli aeroporti del Regno Unito in particolare in quello di Gatwick che è anche uno dei più utilizzati dal dott Idem perché doveva rientrare alcuni turisti sono rimasti bloccati all’estero e interruzioni potrebbero durare a lungo nonostante il problema tecnico sia stato risolto pioggia in arrivo le previsioni per domani confermano l’imminente ribaltone atmosferico in parte dell’Italia l’anticiclone africano che per giorni e imprigionato il nostro paese in una bolla estiva sta per farsi da parte ci sarà un peggioramento del tempo un deciso calo delle temperature al nord mettendo tempo nella stand-by Il super caldo verranno coinvolte le regioni del nord-ovest del Centro Italia specie su Toscana Appennino e zone limitrofe a te Sì acquazzoni temporali locali grandinate e contestualmente Un ciclone in movimento da spagna.ora le isole maggiori portando piogge copiose fenomeni temporaleschi con raffiche di maestrale su Sardegna Sicilia e Calabria è tutto grazie per averci seguito le minuti e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa