Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio precipita la situazione della Sea Watch 3 la nave della NG tedesca battente bandiera olandese con 42 migranti a bordo da 14 giorni ho forzato l’altra dell’autorità italiana ed ero dal porto di Lampedusa Salvini parla di un atto ostile chiede che venga emesso un ordine di arresto per la comandante caro la raquette sul molo tirati i carabinieri passo formale dell’ambasciatore italiano dell’Aia mentre Su Kijiji verificano eventuali condotta omissiva dei Paesi Bassi negli Stati Uniti proseguono le polemiche dopo la foto di padre figlia migranti annegati nel Rio Grande Questa non è l’America dico di candidati dem al voto 2020 gli uffici delle richieste d’asilo chiedono lo stop alla politica remain in Messico Cambiamo argomento uno shock fiscale col taglio dellese potrebbe avere ripercussioni gravi e indebito ormai è limiti della sostenibilità secondo la Corte dei Conti la pressione fiscale ai massimi dal 2015 secondo l’Istat oggi attesi dati sulla fiducia dei consumatori BL crescita probabile che oggi il governo ponga questione di fiducia al senato fissato per il 4 luglio un incontro tra Di Maio e la s dormital in assenza di una soluzione al problema protezione legale lei si chiuderà il 6 settembre così l’amministratore delegato bahan Pole Vault se nelle prossime settimane che andasse avanti a quello di non entrare le conseguenze così Salvini pensando in particolare la prima del MoVimento 5 Stelle sulla riforma dell’Autonomia che ha scatenato anche di là delle regioni è giusto che si faccia ma deve essere equilibrata alcune posizioni estreme mi preoccupano ferma da parte sua Di Maio procedimento dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per infiltrazione mafiosa e quanto intende chiedere la Grillo nella riunione del comitato nazionale per la sicurezza e l’Ordine pubblico prevista per oggi lo ha annunciato la stessa ministra della Salute riferendonello scoppio che secondo gli inquirenti era diventato base di attività di camorra ondata di calore storica con punte fino a 42 gradi quella che sta per investire lecita secondi metrology sei oggi e se decido di centri urbani contrassegnati col bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione oggi allerta per Bolzano Brescia Firenze Perugia Rieti e Roma porto in chiusura un anno dal Addio Buffon potrebbe tornare alla Juventus mai avremmo pensato questa eventualità ma sarebbe un’operazione simpatica e commenta il suo agente sequestrati beni per €1000000 a Luca Lucci capo Ultrà del Milan cui pesa una foto anche Salvini europei under 21 oggi le semifinali Germania Romania e Spagna Francia perché stasera le ultime notizie buon proseguimento di ascolto puntamento A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa