Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è rimasta per tutta la notte ferma un miglio dal porto di Lampedusa la sea-watch 3 La nave del NG tedesca con 42 migranti a bordo dopo la decisione della comandante Carola rakete di forza il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane permane una situazione di stallo perché non è ancora arrivata l’autorizzazione allo sbarco l’imbarcazione su cui sono saliti ieri finanzieri per controllare i documenti della nave passaporto dell’equipaggio è circondata da alcune motovedette della Guardia Costiera Cambiamo argomento la Adrian semper di Miami ha ospitato il primo confronto in TV tra i candidati dem in corsa per la nomina sono in vista delle presidenziali americane 2020 10 candidati di cui tre donne si sono sfidati svariati temi dell’attualità l’economia la grande sorpresa delle due ore di diretta è stato Julian Castro ex sindaco di Santaed ecco dell’amministrazione Obama finora rimasto fuori da dare invece ha perso sicuro di sè spigliato e preparato da te natalizi Elizabeth Warren La Favorita della serata è partita molto forte sui temi che le sono più congeniali economia e la sanità poi è leggermente aperto slancio restando in disparte torniamo in Italia operazione di pulizia in provincia di Trapani di agenti stanno eseguendo una serie di perquisizioni Castelvetrano Mazara del Vallo Partanna iccampobellodimazara finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro e raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura sono impegnati nell’operazione 130 uomini delle Servizio Centrale operativo di Roma e delle squadre mobili di Palermo di Trapani coordinate dalla direzione Distrettuale Antimafia di Palermo 19 persone risultano indagate Torniamo a parlare del tempo prosegue l’emergenza caldo in Italia oggi saranno sei le città da bollino rosso Mentre venerdì se ne aggiungeranno altre 10 numerosi Dunque centri Romani colpiti dall’ondata di calore di origini africane per questa ragione il Ministero della Salute ha indicato il massimodi rischio per tutta la popolazione non sono quindi le fasce più fragili meteorologi prevedono caldo record al nord-ovest anche superiore a quello registrato nell’estate 2003 che si distinse per la lunga durata cambiamo decisamente argomento e parliamo di lavoro c’è un calo di lavoro di responsabilità l’esempio è quella di una cooperativa che non è riuscita a trovare personale perché ha detto troppi influencer peterpan sulla difficoltà a non voler lavorare o a non accettare lavoro abbiamo sentito l’avvocato dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia nelle regole una serie di amici imprenditori mi hanno fatto mi hanno messo davanti una triste realtà cerca persone alle quali dare lavoro qui lavoro e purtroppo non sono riuscita a trovarlo non sono riuscita a trovarlo tra i nostri concittadini italiani hanno invece trovatoquanti stranieri disponibili all’impiego offerto e qui a questo punto dobbiamo senz’altro farci una domanda e datti una risposta perché è vero che noi abbiamo una repubblica fondata sul lavoro c’è il diritto al lavoro il dovere di svolgere un’attività lavorativa Ma è anche vero che serve anche tanta voglia di lavorare Non so che ne pensate voi Io mi sono fatto una domanda e sto cominciando a darmi una risposta È tutto Buon proseguimento di ascolto in linea alla regia è appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa