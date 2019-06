Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la situazione della Sea Watch 3 la nave delle leggi tedesche a battente bandiera olandese in con 42 migranti a bordo da 14 giorni ha forzato l’altra dell’autorità italiana e ora davanti al porto di Lampedusa Salvini parla di file chiede che venga nessun ordine di arresto per la comandante Carola rakete sul mondo tirato i carabinieri passo formale dell’ambasciatore italiano a L’Aia mentre Palazzo Chigi verificando eventuali condotta omissiva dei Paesi Bassi 1 shot fiscale col taglio delle tasse potrebbe avere ripercussioni gravi Il debitore nei limiti della sostenibilità secondo la Corte dei Conti la pressione fiscale ai massimi dal 2015 secondo l’Istat oggi a te ti dà sulla fiducia dei Consumatori se nelle prossime settimane sembra davanti a pure di non entrare le conseguenze così Salvini pensando in particolare alla Prenatal del MoVimento 5 Stelle sulla riforma dell’Autonomia che ha scatenato anche lira delleè giusto che si faccia ma deve essere equilibrata alcune posizioni estreme mi preoccupano da parte sua benzinaio cambiamo decisamente argomento rimanere accanto a quelle famiglie con portatori di disturbi dello spettro autistico è questo l’obiettivo dell’associazione Ascoltami che oltre al percorso terapeutico ha voluto mettere insieme tutte le famiglie affinché possano confrontarsi parlarti ma soprattutto ascoltarti Sabina Spagna Presidente dell’Associazione Ascolta la cosa più importante a mio parere e soprattutto in base a quella che è stata la mia esperienza e che è la mia esperienza tanto focalizzarsi su quello che è il progresso del bambino attraverso un intervento sul bambino sul ragazzo quanto attenzionare quella che quelli che sono le dinamiche del genitore ma dinamiche emozionali dinamiche di accettazione e soprattutto di superamento di quelli che sonomitiche genitore si autopone perché molto spesso quasi sempre sarai dire è il bambino che ci spinge a guardare oltre e se noi riusciamo a vedere il bambino con occhi diversi lui automaticamente si percepirà in modo diverso molto spesso si dice il bambino ha una disabilità No il bambino ha un un diverso modo di percepire il mondo è importante anche l’aspetto genitoriale Nicoletta vegni psicologa e psicoterapeuta docente all’ università Niccolò Cusano Direi che è fondamentale noi spesso dimentichiamo di fronte ad un bambino con disturbo dello spettro autistico che dietro a dei genitori ovvero delle persone consideriamo i genitori come coloro che hanno il dovere di prendere in carico questa situazione attivarsi rispetto a tutta una serie di percorsi sottovalutiamo il fatto che la genitorialità è intalmente un desiderio è un aspettativa è una fantasia come sarà cosa farà da grande a chi assomiglierà e queste quando nasce un bambino diciamo normodotata t’ho Comunque sono aspettative che vengono messe in discussione perché fortunatamente che i figli non sono mai come un genitore se li aspetta nel caso dei disturbi dello spettro autistico c’è un discorso ancora diverso perché è un aspettativa che viene disattesa perché viene oscurata da l’alone della malattia della discriminazione i genitori sono sempre preoccupati che i propri figli non siano accolti dal mondo come farebbero loro nei casi di disturbi dello spettro autistico questo è una preoccupazione reale perché questo va detto viviamo in un contesto socio-culturale che non è pronto che non è maturo parliamo di integrazione cene Riempiamo la bocca ma di fatto non è così e forse i genitori di questisono i primi a toccare con mano quanto questo è difficile di conseguenza vanno sostenuti si dà per scontato che i genitori di questi bambini invece debbano essere dotati di una capacità eterna e ogni comprensiva di comprensione di forza di volontà e non è così quindi anche restituire a un genitore la giustezza della propria stanchezza la assecondarli rendergli veramente il diritto di provare certe sensazioni è una cosa fondamentale perché poi di fatto loro affrontano una battaglia enorme che è oscurato dalla difficoltà del figlio quindi quello che fanno professionistico Meme è un lavoro che cerca di sostenere questi genitori aiutandoli ad accettare che la loro fragilità e una vita normale 1 Sma fragilità astana che fa parte dell’essere genitore si parla tanto

