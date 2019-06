Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberto Frascarelli sfida della suocera che entra in acqua italiane saluta verso Lampedusa la comandante della nave dalla regia annunciato l’intenzione di fare rotta verso Lampedusa viste le condizioni dei migranti a bordo della motovedetta della finanza partita da Lampedusa intimato l’alt alla sua circa 12 miglia dalla Cozza imbarcazione non si è fermata e sta continuando a navigare ora davanti al porto sul Mauro sono schierati i carabinieri intanto bisogna salvare il 2020 tenere al riparo alla prossima manovra da altri pesantissimi impegno il governo rischia di saltare È questa la missione di Giuseppe Conte Giovanni Tria nella trattativa con l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo di punta tutto sulla politica nelle ore finali la correzione dei conti per ilè pronta Salvini se continui a noi no drago conseguenze del 5 Stelle c’è fibrillazione Di Battista Casaleggio e Grillo vanno e vengono ma Di Maio persona seria e quel che abbiamo scritto nel contratto lo faremo la Corea del Nord torna a chiedere a Seul di non intromettersi di non provare a fare da mediatore nei rapporti con gli Stati Uniti come mezzo per elevare il suo Standing in una nota diffusa a due giorni dalla visita Seul del presidente americano Donald Trump un funzionario del Ministero degli Esteri ha affermato che Pyongyang e Washington hanno leccarti dirette non è assolutamente una questione di fatto come il governo sudcoreano possa interferire supera i limiti per l’arricchimento di Uranio fissati dall’accordo del 2015 A meno che il Gran Bretagna Francia Germania non entra prendano Patti tempestivi e pratici per preservare l’accordo che attualmente versa in condizioni critiche lo fermano Ambasciatore iranianoall’onu sottolineando che i tre paesi europei che poggiano la prof degli Stati Uniti che ci sono invece sfilati Devono accettare la piena responsabilità delle possibili conseguenze se no saranno serie odio quella foto così Donald Trump commenta lo Stato shock di padre e figlia annegati nel Rio Grande sono i democratici responsabili non io Ferma rispondendo ai giornalisti prima di partire per il 20 e ribadendo che se gli avversari politici volessero davvero riformare il sistema di migrazione non ci sarebbe più gente che cerca di entrare attraverso il Rio Grande sotto accusa da parte dei democratici c’è la politica del pugno duro del Typhoon ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa