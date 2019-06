Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta caldo oggi 27 giugno in 6 città italiane e anche domani venerdì 28 giugno Addirittura in 16 tanti Infatti sono i centri urbani contrassegnati con il rosso nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione non solo quindi le fasce della popolazione fragili prevedono caldo record al Nord a ovest anche superiore a quello registrato nell’estate 2003 che si distinse per la lunga durata della Croce Rossa un numero verde sala operativa h24 Il numero è 80006550 uno intanto bisogna salvare il 2020 tenere al riparo la prossima manovra dal teli pesantiimpegni ho il governo rischia di saltare questa la missione di Giuseppe Conte Giovanni Tria nella trattativa con l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo Si punta tutto sulla politica nelle ore finali la correzione dei conti per il 2019 è pronta il deficit scenderà anche Grazia entrate maggiori del previsto al 2,1% o al 2% del film all’ultimo il premier del PD di rinviare a lunedì il Consiglio dei Ministri che dovrebbe registrare il miglioramento nella legge di assestamento di bilancio regione Lazio allertato le relazioni possibili effetti sulla salute pubblica collegata al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti a Roma lo rende Noto un Assessorato alla sanità che ha invitato leavv a verificare la rimozione dei rifiuti in particolar modo nelle vicinanze di ospedali nelle scuole materne e spazi pubblici adibiti ad attività collettiva come i mercati rionali la Corea del Nord torna a chiedere ala di non intromettersi di non provare a fare da mediatore nei rapporti con gli Stati Uniti come mezzo per elevare il suo Standing in una nota diffusa due giorni dalla visita Se usa il presidente americano Donald un funzionario del Ministero degli Esteri ha fermato che piove anche Washington hanno le parti dirette e non è assolutamente una questione di fatto come il governo sudcoreano possa interferire tirano supera i limiti per l’arricchimento di Uranio più tardi dall’accordo del 2015 A meno che Gran Bretagna Francia Germania non intraprendono passi tempestivi e pratici per preservare la corda Ok attualmente versa in condizioni critiche lo afferma l’ambasciatore iraniano all’onu Rabanne chi sottolineando che i tre paesi europei che appoggiano La torre degli Stati Uniti che si invece sfilati Devono accettare la piena responsabilità delle possibili conseguenze se no saranno prese misure ferie ancora scontri nel nord-ovest della Libia tra le esercito Nazionale libicogenerale Khalifa haftar e le forze del governo di accordo Nazionale notizie a riguardo sono state diffuse sia dalle forze governative che da altre agenzie informazioni disponibili sono Tuttavia contrastanti secondo un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della governativa operazione vulcano di rabbia le forze che appoggiano il premier Fire Alter avrebbero preso il controllo del centro di garian ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa