Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio 18 persone tra cui il sindaco PD di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia Andrea Carletti ai domiciliari medici assistenti sociali psicologi e psicoterapeuti Onlus di Torino sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia inchiesta si chiama Angeli e Demoni e vede al centro la rete dei servizi sociali della Val d’Enza aku laper redatto false relazioni per allontanare i bambini dalle famiglie collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti ore e ore di intensi lavaggi del cervello durante le sedute di psicoterapia bambini suggestionati anche con l’uso di impulsi elettrici un sistema che in realtà avrebbe alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari questa alcune contestazione che emergonoinchiesta 24 ore dopo aver violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane la sea-watch non ha ancora un porto dove attraccare sbarcare 42 migranti soccorsi due settimane fa la nave si trova un miglio dal porto di Lampedusa e né Guardia Costiera nel Guardia di Finanza hanno finora ricevuto indicazione affinché la situazione possa sbloccarsi al momento non è stata formalizzata alcuna denuncia nei confronti della Capitana Carola sea-watch ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone hanno rifiutato i porti sicuri più vicini Leo nj i trafficanti di esseri umani questo scrive Salvini in un click la legge va applicata c’è il divieto di ingresso nelle acque territoriali aggiunto il ministro Moavero Il commissario europeo per l’immigrazione avramopoulos parla di soluzione possibile solo con lo sbarco stamattina si è ripetuto una seconda volta l’episodio di tremore della cancelliera Angela Merkella cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine lambrecks la cancelliera si trovava nella sede del Presidente della Repubblica il castello di Bellevue quando ha iniziato a fumare in tutto il corpo un analogo episodio era successo 8 giorni fa Durante gli onori militari per il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj pile portavoce del governo tedesco ha comunque confermato la partenza di oggi della cancelliera la volta del G20 di Osaka in Giappone tutto avrà luogo come ha pianificato la cancelliera sta bene Ha detto il portavoce del governo e il caldo ha fatto due vittime in questa mattina un uomo di 69 anni un senza fissa dimora di nazionalità romena è stato trovato morto nei giardinetti vicino alla stazione centrale di Milano la polizia propende per malore dovuto anche al caldo il corpo è stato trovato in un’aiuola alle spalle della fermata dei taxi l’uomo aveva in tasca documenti sanitari da cui è emerso che era cardiopatico il cadavere di un anziano probabilmenteda malore dovuto al caldo è stato invece trovato nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena è tutto della redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa