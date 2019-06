Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni Gabriella Luigi in studio sulle negoziato per evitare la procedura di infrazione all’Italia da parte di Bruxelles il clima è costruttivo sono fiducioso che si possa trovare una soluzione queste le parole del premier Conte al suo arrivo ad Osaka per i lavori del vertice del G20 ci sono le basi per evitare la procedura di infrazione fai col ministro dell’economia Tria la sea-watch ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento Affinché si valutino eventuali condotte di rilevanza penale delle autorità marittime e portuali preposte alla gestione delle attività di soccorso per chiedere che venga valutata la funzione di tutte le misure necessarie per consentire lo sbarco dei migranti e porre fine alla situazione di gravissimo disagio a cui sono sottoposti dal G20 Osaka al premier Conte definisce Einaudicomportamento della comandante della nave tedesca è un altro promemoria e se ce ne fosse bisogno di come il flusso di rifugiati e migranti deve essere gestito dai paesi di destinazione transito e origine in modo che rispetti i diritti e la dignità umana queste le parole del segretario generale dell’ONU Gutiérrez che commenta la foto shock di padre e figlio annegati al confine col Messico come come nonno qgrs si dice profondamente afflitto da quelle immagini che simboleggiano la disperazione di tanti individui nella ricerca di una vita migliore il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto crescita con 158 600 4 9 15 astenuti il provvedimento diventa legge è il segnale di un paese che fa sistema e rilancia l’economia agevolazioni fiscali per le imprese promozione degli investimenti privati tutela del made in Italy di governo e con i cittadini per continuare a crescere insieme scrive in Un Tweet il premier Conte è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

