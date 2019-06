Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 27 giugno in studio Giuliano Ferrigno per evitare la procedura di infrazione all’Italia da parte di Bruxelles il clima è costruttivo sono fiducioso che ti passo a trovare una soluzione dice il premier Conte al suo arrivo ad Osaka di lavori del vertice di 20 in Giappone ci sono le basi per evitare della procedura fai quel ministro Tria quanto le nuove norme sull’autonomia il lavoro in dirittura di arrivo ci sono reso grande della realizzazione del percorso della mia differenziata la porteremo mercoledì in consiglio dei ministri selezionata prova la fiducia posta dal governo sul decreto crescita con 158 604 no E 15 astenuti il provvedimento diventa legge il segnale di un paese che fa sistema e rilancia l’economia agevolazioni fiscali per le imprese promozione degli investimenti privati tutela del made in italy, e con i cittadini per continuare ainsieme è venuto il premier Giuseppe Conte Piazza centro a Tunisi un agente morto 8 feriti tra loro un altro poliziotto quattro militari e civili un kamikaze si è fatto vicino alla Medina si sarebbe avvicinato da un’auto delle forze di sicurezza nei pressi dell’ ambasciata francese in pieno centro l’attentatore è morto nell’esplosione poco più tardi la seconda esplosione un uomo ha lanciato una bomba artigianale delle Caspita alla sede dell’ unità antiterrorismo di Tunisi ieri era il quarto anniversario della strage del 26 giugno 2015 Speriamo in italiano chiusura due vittime del gran caldo oggi in mattinata un uomo di 69 anni un senza fissa dimora di un attimo alita romeno è stato trovato morto questa mattina nei giardinetti vicino alla stazione centrale del Capoluogo Lombardo la polizia propende per un malore dovuto anche al caldo è stato trovato in un aiuola le spalle della fermata dei taxi l’uomo aveva in tasca documenti sanitari da cui è emerso che era cardiopatico il cadavere di un anziano probabilmente stroncato da un malore dovuto al caldo estatetrovato nelle campagne di San Benedetto del Tronto è tutto per il momento degli USA tornano alla prossima edizione

