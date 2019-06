Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno migranti un’apertura alla suocera ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento Affinché si valutano eventuali condotte di rilevanza penale delle autorità marittime e portuali preposte alla gestione dell’attività di soccorso per chiedere che venga valutata l’adozione di tutte le misure necessarie per consentire lo sbarco dei profughi a porre fine alla situazione di gravissimo disagio a cui sono sottoposti il 20 di Osaka premier Giuseppe intanto definisce inaudito il comportamento della comandante della nave tedesca e il segretario generale dell’ONU guterres commenta la Photoshop di padre e figlio annegati al confine con il Messico è un altro promemoria se ce ne fosse bisogno di come il flusso di rifugiati e migranti deve essere gestito le parole di Nutella e ce l’hai paese di destinazione Transit origine in modo che rispetti i diritti e la dignità umana come padre come no no il segretariodell’ONU finito e profondamente afflitto da quelle immagini che simboleggiano la disperazione di tanti individui nella ricerca di una vita migliore la cronaca in chiusura 18 persone tra cui il sindaco di Bibbiano provincia di Reggio Emilia Andrea Carletti medici assistenti sociali psicologi e psicoterapeuti di una ONLUS di Torino sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia link Angeli demoni vede al centro la rete dei servizi sociali della Val d’Elsa accusati di aver redatto false relazioni per allontanare i bambini dalle famiglie quello che hanno in affido retribuito da amici e conoscenti pure gli intensi lavaggi del cervello durante le sedute di psicoterapia bambini sul gestionale anche con l’uso di impulsi elettrici funziona garanzia avrebbe alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari sono alcune delle contestazioni che emergono dal ministro della famiglia Fontana chiede di istituire subito una commissione di inchiesta sulle comunità familiari calcolo buono minori è tutto per il momento le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa