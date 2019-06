Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno la nave sea-watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza che hanno intimato di spegnere i motori il tentativo della nave è stato preceduto dalla comunicazione alla che passate 24 ore della dichiarazione dello stato di necessità che l’aveva costretta ad entrare nelle acque territoriali avrebbe navigato verso il porto ha fatto sapere il portavoce della NG la intanto si assume la responsabilità della Sea Watch 3 batte bandiera olandese Ma ciò non significa che prenderemo anche I migranti dice il ministro olandese delle migrazioni in risposta alle dichiarazioni di Matteo negoziato per evitare la procedura di infrazione all’Italia da parte di Bruxelles il clima è costruttivo sono fiducioso che si possono trovare una soluzione dice il premier Giuseppe Conte al tuo arrivo addosso a te lavori del vertice G20chiudono le basi per evitare la procedura ti fai col ministro Tria quanto le nuove norme sull’ autonomia e lavoro in dirittura di arrivo mi sono reso grande della realizzazione del percorso della autonomia differenziata la porteremo mercoledì il puntiglio dei ministri la cronaca due vittime delle gran caldo in mattinata un uomo di 69 anni un senza fissa dimora di nazionalità romena è stato trovato questa mattina morto nei giardinetti vicino alla stazione centrale del Capoluogo Lombardo la polizia propende per un malore dovuto anche al caldo intanto è stato trovato in un aiuola alle spalle della fermata dei taxi Roma aveva in tasca documenti sanitari da cui è emerso che era cardiopatico il cadavere di un anziano probabilmente stroncato da un malore dovuto al caldo invece è stato trovato nelle campagne di San Benedetto del Tronto te le macchie di quella cronaca chiusura una donna è stata arrestata insieme al marito a Varese per avere maltrattato i suoi quattro figli per avere costretto la figlia di Io ti amo ed avere rapporti sessuali con il padre violenze cui la stessa madre avrebbe assistito del resti risalgono ad un mese fare la vicenda è stata resa Nota Questa mattina dal Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo Duranteconferenza stampa per la festa di un’altra mamma accusata sempre di maltrattamenti sui figli e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

