Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio c’è L’intesa sulla riapertura della scuola si ritorna in classe il 14 settembre didattica distanza soltanto per le scuole superiori abbiamo un ulteriore miliardo che stanzia mo per investimenti sulla scuola detto il premier Conte obbligo di un metro per gli alunni sulla carta le misure vanno nella direzione giusta non so se le risorse siano sufficienti serve un piano serio e di lungo termine ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi accordo è stato firmato dalle regioni e dagli enti locali senza la firma del governatore della Campania De Luca che parla di responsabilità non è stato definito l’organico dei docenti rispondere ministra Azzolina troveremo un accordo intanto si guarda i due focolai attiviin Italia a Bologna al magazzino logistico della Bartolini nuove positività 27 nuovi casi che ci sono 164 già Censiti in precedenza anche a Mondragone in provincia di Caserta c’è un focolaio nella comunità dei braccianti bulgari nella notte è stato dato alle fiamme il furgoncino di uno degli abitanti dei palazzi e tensione nelle Dov’è stata istituita una zona rossa vita turigliano ha fatto registrare nella giornata di venerdì un nuovo record di contagi da coronavirus oltre 40000 nuovi casi secondo la University sono stati 40135 il numero globale negli Stati Uniti e di oltre 2400000 una percentuale tra il 5 e il 8% degli americani infetta L’Europa è pronta a vietare l’ingresso dei viaggiatori statunitensi quando al dal primo luglio saranno riaperti i confini del vecchio continente la lista degli Stati che vedranno accadere il divietoprezzo verrà ufficializzata entro martedì a coca-cola annunciato di essersi unita al boicottaggio di Facebook Instagram YouTube Twitter e degli altri social media accusati di non fare abbastanza per combattere la presenza di contenuti d’odio e razzisti nelle proprie piattaforme Il Gigante americano ha detto che fermerà tutte le sue pubblicità digitali almeno per un mese a partire dal primo di luglio al boicottaggio promosso dalla campagna stop for profit Hanno aderito altri colossi come Unilever e verizon lo Sporting chiusura calcio è Serie A gli anticipi della ventisettesima giornata La Juventus ha asfaltato il Lecce 4 a 0 in casa Grazie Gol di dybala Ronaldo Higuain e dell’Inter oggi in campo altri anticipi si apre con te cretina poi Brescia Genova in serata cagliari-torino è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa