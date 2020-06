Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto dalla redazione appuntamento con l’informazione e la Luigi in studio scintille a distanza tra la cancelliera tedesca Angela Merkel ed il premier italiano Giuseppe Conte sull’utilizzo dei fondi europei in un’intervista diversi quotidiani europei tra i quali la stampa Merkel Sottomarina che abbiamo creato gli strumenti attraverso la bei il mess con linee di credito preventive o le regole della cassa integrazione con lasure questi strumenti possono essere usati da ciascuno e non li abbiamo creati i Per lasciarli inutilizzati ha detto la Merkel chiarendo che l’utilizzo di questi strumenti È una decisione italiana a breve giro arriva la risposta del primo ministro italiano a fare i conti sono io con il ministro Roberto Gualtieri il ragioniere dello Stato e ministri ci stiamo predisponendo per un recovery Plan italiano che presenteremo settembre via libera da regioni ed enti locali alle nuove linee guidaritorna a scuola si torna in classe il 14 settembre didattica distanza soltanto per le superiori mi preme racconti di c’abbiamo un ulteriore miliardo che sta inseriremo per investimenti sulla scuola nella bozza del Piano l’obbligo di distanza di un metro tra gli alunni sulla carta le misure vanno nella direzione giusta non so se le risorse siano sufficienti serve un piano edilizio serio e di lungo termine ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Giannelli il governatore della Campania De Luca non ha firmato l’accordo troveremo una soluzione ha detto il ministro Azzolina Intanto tu a Mondragone in provincia di Caserta è stata istituita una zona rossa per focolaio covid contagi nella comunità di braccianti Bulgari nella notte è stato dato alle fiamme un furgoncino di un abitante dei palazzi e 730 tamponi il Presidente della Regione Campania De Luca annuncia che in pochi giorni verrà fatta anche a Mondragone quanto fatto in altre parti della Campania con i tamponi 27 nuovi casipositività relativi al focolaio di Bologna al magazzino logistico della Bartolini che si sommano ai 64 casi positivi precedenti si valuta la chiusura dell’attività nel mondo sono oltre 9800000 i contagi i decessi si avviano verso quota 500.000 asporto in chiusura calcio Serie A la Juventus momentaneamente a più 7 sulla Lazio questo verdetto che arriva ieri sera la vittoria per 4-0 dei bianconeri sul Lecce grazie ai Gol di dybala Ronaldo Higuain Ed oggi gli altri anticipi della serie A con lazio-fiorentina poi c’è Genoa e Cagliari Torino è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

