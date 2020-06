Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scintilla distanza tra la cancelliera tedesca Angela Merkel il premier italiano Giuseppe Ponte sull’utilizzo dei fondi europei in un’intervista diversi quotidiani tra i quali la stampa Merkel sottolinea che abbiamo creato di strumenti attraverso il mess colline di credito preventive o le regole della cassa integrazione con lo Shure Questi strumenti possono essere usati da ciascun e non li abbiamo creati i dice la Merkel Per lasciarli inutilizzo ma chiarisce che l’utilizzo di questi strumenti una decisione italiana a breve giro arriva la risposta del primo ministro italiano a far di conto sono io col ministro Gualtieri Ragionieri dello Stato ai ministri le parole di Conte argomento non può e non deve cessare l’impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica trovare risposte risolutive aggiungere ad una loro ricostruzione piena e univol’impegno delle istituzioni è aperta collaborazione dei paesi alleati sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei 40 anni della strage di Ustica una strage scrive il capo dello Stato che è impressa nella memoria della Repubblica con caratteri che non si potranno cancellare il dovere della ricerca della verità tutto linea Mattarella è fondamentale per la Repubblica coronavirus i casi hanno superato la soglia dei 9,8 giorni a livello globale mentre il bilancio dei decessi si avvia verso quota 500.000 e quanto emerge dalle statistiche pubblicate dalla John Hopkins University università americana indica che i contatti nel mondo hanno raggiunto quota 9 milioni ottocentomila 958 di cui 494181 morti finora le persone guarite sono quasi 5 milioni di nuovi casi negli Stati Uniti oltre 40 mila in 24 ore Europa è pronta a vietare l’ingresso dei viaggiatori americani quando dal primo luglio saranno riaperti i confini del vecchio continente l’ultima notizia in chiusura di cronaca due bambini un maschio e una femmina di 6 e 12 anni sono stati trovatino chiamarmi non nel lecchese secondo le prime informazioni sarebbero stati strangolati dal padre l’uomo un villeggiante si sarebbe suicidato un cadavere via di identificazione è stato trovato poco distante il duplice omicidio sarebbe in un condominio vicino alla locale funivia Montana a causare la tragedia sarebbe stata la difficile separazione dal padre la madre a trovare i figli morti sarebbe stata quest’ultima la famiglia sarebbero gennaria del milanese ma con una casa di villeggiatura amarmio Tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa