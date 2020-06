Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale un’informazione sabato 27 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno come notizia di cronaca in apertura il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e sotto scorta dopo che nella sede di Confindustria di Bergamo sono arrivate due lettere indirizzate allo stesso imprenditore contenenti una proiettile secondo il giornale di Brescia da lunedì scorso è stata disposta la protezione nei confronti di Bonometti che potrebbe essere stato minacciato Dov’è la mancata zona rossa bergamasca durante l’emergenza covid tu la quale si era dichiarato contrario migranti nella notte una pattugliatore della Guardia Costiera Libica intercettato e prelevato Oltre 70 profughi che si trovavano a bordo di un gommone a 53 miglia Da misurata e che era stato segnalato dalla von lo fa sapere Mediterranea Saving humans la nostra nave mare Jonio che si trovava a poche miglia si era offerta didenigrante Mari bici hanno rifiutato spiegalo NG Aggiungendo che il comando della moto vedete ha rifiutato di fornire alcune informazioni e tu la presenza a bordo di 8 cadavere di una donna che ha partorito che non mi addormento dal 17 marzo fino al 25 giugno scorso le domande pervenute al fondo di garanzia delle Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto dai decreti cura Italia liquidità sono state Siete 115.770 sei per l’importo complessivo di finanziamenti richiesti dalle imprese pari a 41 miliardi di euro a dire l’ufficio studi della cgia di possibili fruitori di questi due provvedimenti ammontano a poco più di 5 milioni 470 mila unità a seguito delle oltre 715700 domande presentate in questi tre mesi solo il 13% del totale degli Imprenditori e liberi professionisti italiani e ricorso a questi aiuti con ultime notizie in chiusura il download dell’app limunì è di 4 milioni l’ha detto la ministra innovazione Paola Pisano ministro l’app tecnologicamente tecnicamente sta funzionando adesso Il pirata del Ministero della Salute insieme alle regioniriguardo sottolinea l’applicazione si sta integrando bene con il sistema sanitario quanta le diverse app sviluppate a livello regionale e piselli evidenzia come ci sia la necessità di una unica altrimenti non sia il controllo dei dati non si riescono a fare focolai è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa