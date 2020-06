Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco in studio non può e non deve cessare l’impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica trovare risposte risolutive giungere a una di loro ricostruzione è un tipo che richiede impegno delle istituzioni la terza collaborazione di paesi alleati lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei 40 anni della strage di Ustica per la presidente del Senato casellati di Ustica merita giustizia all’Italia intera reclama chiarezza il presidente della Camera fico sostiene che la notte nei 16 una guerra e Ustica è una questione di Stato i casi di coronavirus superato la soglia dei 9,8 milioni a livello globale mentre il bilancio dei decessi si avvia verso quota 500.000 e quanto emerge dai dati della John Hopkins University L’Europa è pronta vietare l’ingresso dei viaggiatoridal primo luglio Mentre dal 6 luglio Londra a lenta di misure sui viaggi in 14 Paesi stranieri tra cui l’Italia i cittadini britannici che trascorreranno le vacanze non dovranno più stare in 40 Merkel però avverte il rischio è ancora serio Cambiamo argomento ha ucciso i due figli di 12 anni un maschio e una femmina soffocando lì poi si è tolto la vita gettandosi da un viadotto accaduto a Mario nelle chiese l’uomo 45 anni si stava separando dalla moglie alla quale avrebbe inviato un sms per informarla che non avrebbe più rivisto i figli la donna è arrivata in paese del luogo in cui la famiglia vita nel milanesi ha trovato i corpi senza vita dei bambini Poco dopo è stato trovato anche il corpo del marito con i miei ragazzi sempre insieme scritto L’uomo sui social Prima di ucciderti Io penso che un modo lo troveremo stiamo lavorando insieme sull’immigrazione toccando pochissimo gli aspetti della sicurezza Secondo me Nel confronto un punto di contatto verrà fuori lo ha detto la ministra dell’interno Luciana lamorgesevietata nei programmi la sette giorni di Rai Parlamento in merito alle modifiche ai decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini per martedì al Viminale in programma il terzo incontro tra la ministra presentanti delle poste di maggio è tenuto ieri un incontro tra il premier Giuseppe Conte l’amministratore delegato della RAI Fabrizio Salini tra i temi affrontati a quanto apprende l’ANSA c’è l’importanza della certezza delle risorse derivanti dal canone per assolvere al meglio la funzione di servizio pubblico il sostegno all’industria dell’audiovisivo l’incontro è stata anche l’occasione per avviare un confronto sulla riforma della governance nell’ambito del quale si è distrutta all’ipotesi di fare la durata del mandato il PD però attacca e ribadisce che il partito non vede l’ora che l’amministratore delegato termine il suo incarico per far uscire l’azienda dalla palude di questi mesi con te incontrato a Roma il Presidente del Consiglio presidenziale libico fayez al-sarraj nell’incontro è stata ribadita la convinzione che la soluzione non può essere affidata al piano militare ma esclusivamente a un impegno comune per il rilancio del processoper la stabilizzazione del paese la guardia costiera Libica intercettato e prelevato Oltre 70 migranti a 53 miglia Da misurata di liberarmi artevisione sapere Mar Ionio si era offerta mai vi hanno rifiutato non è stata neanche dato informazione di 8 cadaveri doppie galavant NG allerta caldo per tre città italiane domani domenica 28 giugno a Brescia Bologna Perugia con semaforo arancione con il primo fine settimana di caldo fino a 36 ° parte anche il sistema di previsione delle ondate di calore a cura del Ministero della Salute un monitoraggio che dovrà tener conto anche dei focolari di covid e le alte temperature secondo gli esperti dovrebbero aiutare a rallentare i contagi costituiscono comunque un rischio in più per la salute soprattutto di anziani malati cronici donne in gravidanza e neonati in migliaia di persone si sono radunate al piede hanno deciso di ignorare le distanze di sicurezza mettendo a rischio la salute pubblica questi comportamenti sono inaccettabili con questa nota emessa congiuntamente dal LiberFootball Club dal consiglio comunale dalle forze dell’ordine viene stigmatizzato quanto accaduto per festeggiare che hanno vinto il titolo di campione di Inghilterra non sono mancati scontri con la polizia in assetto antisommossa e per il momento è tutto Buon proseguimento risposto che appuntamento più tardi

