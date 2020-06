Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio l’anniversario della strage di Ustica Mattarella serve verità i paesi alleati collaborino cerimonia a Palazzo d’accursio al museo per la memoria di Ustica il convegno cosa abbiamo saputo noi di Ustica senza la stampa organizzato dall’Associazione dei parenti delle vittime di Ustica in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa italiana e andiamo a Lecco due bambini strangolati in vacanza ad uccidere il padre che si è suicidato due gemelli maschio e una femmina 12 anni sono stati trovati morti amarmio nel lecchese foto distante è stato trovato il cadavere del padre che si è gettato dal ponte della Vittoria Maggio di Cremeno a trovare i corpi dei bambini è stata la madre dell’uomo le aveva scritto un messaggio non Li rivedrai piùMondragone perrella focolaio sotto controllo la UIL chiede la chiusura sblocco della Bartolini l’infettivologo del Cardarelli comunque mette in guardia ce ne saranno altri 95 casi positivi al covid-19 in azienda del Capoluogo Emiliano sindacato Cobas chiedono incontro urgente al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Virginio Merola per aprire un tavolo di confronto che definisce i criteri di sicurezza e le modalità che permettono i lavoratori di lavorare in sicurezza e torniamo nel Lazio la ASL Roma 3 ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della possibilità del titolare di entrambi locali lo comunica l’unità di crisi covid 19 della regione Lazio Cambiamo argomento giusto 20 anni fa il 29 giugno se ne andava Vittorio Gassman mattatore appellativo che lo ha sempre accompagnato dal 1959 quando ebbe grande successo televisivo in uno spettacolo dello stesso titolo che poi trasloco nella riuscita con me derivino Rivi non è facile dare unadefinizione di tutto e apparentemente senza sforzo ma quando decide di mettersi a nudo prima come attore poi come uomo vero nella sua autobiografia i tarli dell’anno Si scoprì la tecnica della per l’infaticabile ricerca del dettaglio la necessità di superarsi ogni volta con precisione maniacale aveva fin da giovane la presenza scenica del primo attore Pertanto è bello sul palcoscenico non ho mai avuto difficoltà inforzi al cinema dovete passare per piccoli ruoli fino a costituirsi una certa fama e seduttore pericoloso come il riso amaro di Giuseppe De Santis nel 1949 il cinema nella persona di Mario Monicelli gli offrì l’occasione di essere altro nei soliti ignoti incontro al successo nel modo meno atteso con Peppe er pantera pugile suonato la parlata incerta ladro Per caso indossi una maschera comica che lo avrebbe accompagnato per anni un inizio di un’escalation inarrestabile che lo consegna la storia della commedia all’italiana 1 di 4 Colonnelli dellainsieme a Sordi Tognazzi Manfredi questo nuovo registro espressivo lo rese complice di autori come Dino Risi Luciano Salce Luigi zampa Ettore Scola con Monicelli in testa chiuderà la carriera la dove l’aveva il palcoscenico tra L’intensa recitazione di pagine poetiche una memorabile edizione della Divina Commedia è lo spettacolo Ulisse e la balena bianca che una sorta di testamento artistico ed esistenziale nel 1922 sognava di morire in scena che per poco non c’è riuscito È stato un gigante solo e forse proprio questo enorme vuoto che lasciavo ogni volta che ci va di scena lo rapiva e lo terrorizza per il momento che ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa