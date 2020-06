Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione via libera da regioni ed enti locali le nuove linee guida per il ritorno a scuola e quanto prevede l’accordo raggiunto nella scuola si torna in classe il 14 settembre La didattica a distanza sarà solo per le superiori il premier Conte annuncia abbiamo un ulteriore miliardo che stanziano per investimenti sulla scuola intanto ancora alta l’allerta per i nuovi popolare in Italia la tensione resta alta Nei palazzi Cirio di Mondragone in provincia di Caserta dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti Bulgari 27 nuovi casi di positività relative a focolaio a Bologna magazzino logistico della Bartolini che si sommano i 64 Censiti in precedenza si valuta la chiusura dell’attività e Secondo l’ultimodella Protezione Civile nelle ultime 24 ore sono 259 nuovi casi altri 30 i morti e 890 i guariti i decessi dall’inizio della pandemia sono 34708 i messaggi totali salgono a 230 9971 i guariti a 187615 i casi nel mondo Fiorano i 10 milioni immuni per la ministra siano 4 milioni di download tecnicamente la App funziona gli Stati Uniti hanno fatto registrare nella giornata di venerdì un nuovo record di contagi da coronavirus oltre 40 mila nuovi casi si dondola John Hopkins University sono stati 40135 porta il numero globale negli Stati Uniti a due milioni 477510 pazienti che hanno contratto il virus con una percentuale tra il 5% degli americani infetta in Brasile 47 mila i casi in 24 ore al via i test del vaccino sugli esseri umani e andiamo a Fiumicino chiusilocali il cui titolare è risultato positivo sigilli al drive-in di Casal Bernocchi a un chiosco bar sul lungomare il sindaco nessun contagio tra i clienti ma 8 anni gratis dipendenti e loro ancora alta dicevamo punto la tensione a Mondragone arrivano le regole per i matrimoni stop all’obbligo della mascherina per gli sposi E se invece per il sacerdote l’indicazione di proteggere le vie respiratorie di mantenere la distanza di almeno un metro dal gli sposi a riferire le novità è lei che dà notizie della risposta a un quesito sulla questione forza dagli stessi Vescovi al Ministero dell’Interno in tutte le cerimonie che l’obbligo di guanti per i freddi durante la distribuzione della comunione andiamo in Lombardia margno uccisi due bambini Il padre si sarebbe suicidato la causa sarebbe stata la difficile separazione tra il padre e la madre a trovare i piedi morti sarebbe stata quest’ultima aveva ricevuto un messaggio del marito che la informava che non avrebbe rivisto i figli la donna sarà sentita dai carabinieri ed è tuttoanche per questa edizione buon proseguimento di ascolto e buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa