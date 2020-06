Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio due bambini un maschio e una femmina gemelli di 12 anni sono stati trovati morti a Mario nelle chiese sarebbero stati strangolati dal padre il 45enne Mario presti e poi si è tolto la vita in duplice omicidio in un condominio vicino alla locale funivia Montana a quanto pare l’uomo che è di Milano ed era in villeggiatura con i figli si stava separando dalla moglie sarebbe proprio questo il movente del delitto 6 persone sono morte al largo della Libia su un gommone in avaria e altre 93 sono state riportate a coms dalla guardia costiera del paese africano lo rende Noto su Twitter l’organizzazione internazionale per le migrazioni precisando che tra loro c’era anche una donna che ha dato alla luce un bimbo a bordo tutti I migranti riportati arriva sono stati rilasciati dopo lo sbarco domani domenica 28 giugnoallerta caldo in tre città italiane Brescia Bologna e Perugia tutte e tre a livello arancione con il primo fine settimana dell’estate in cui si prevedono temperature fino a 36 ° parte il sistema di prevenzione delle ondate di calore del Ministero della Salute si tratta di un monitoraggio che quest’anno dovrà affiancare a quello sui focolai da covid quel venerdì 27 giugno del 1980 tu quel dc9 abbattuto a Ustica dovevo fare il mio primo volo avrei portato mia figlia Manuela 40 giorni e far conoscere i nonni e i parenti di Castelvetrano in provincia di Trapani il destino mi piace comprare il biglietto per il giorno dopo e posso dire che è stato un miracolo è questo il pensiero che mi accompagna da 40 anni e il ricordo di Anna Maria Calia siciliana di 76 anni da oltre 50 a Bologna ma la voce ancora rotta dall’emozione dovevo essere su quell’aereo Aggiungi addolorato in un lutto che si rinnova ogni volta nella sua memoria Andiamo in Irlanda il leader del partito di centrofianna Fail Michael Martin il nuovo premier dell’Irlanda al posto di Leo varadkar la sua nomina è frutto di mesi di negoziati tra fianna Fail fa in Gale E i verdi che alla fine hanno deciso con un voto tre militanti di entrare nella maggioranza con i due partiti di centro-destra dopo che dalle elezioni di febbraio non è uscito in chiaro vincitore l’accordo prevede che il premier sia rotazione varadkar per prendere il posto di Martin nel 2022 e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata riattacchi nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa