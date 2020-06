Ultime Notizie Roma del 27-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 185 nuovi contagiati da covid 19 in calo Rispetto a ieri quando erano stati 259 sempre in testa la Lombardia con il 44% del totale seguita dall’Emilia Romagna 8 dato più basso dal primo marzo i ricoverati in terapia intensiva sono meno di 100 code e assembramenti al Molo Beverello di Napoli per le partenze verso le isole scatta l’allarme del sindaco di Capri allerta caldo per tre città di Brescia Bologna Perugia quest’estate non il raggio delle ondate di calore dovrà tener conto anche dei focolai di covid non può e non deve cessare l’impegno a cercare qualche ancora non appare definito nelle vicende di quella sera dramma trovare risposte risolutive giungere una loro ricostruzione piena e univoca richiede l’impegno delle istituzioni e la terza collaborazione di paesi alleati lo scrive il Presidente della RepubblicaMattarella nei 40 anni della strage di Ustica per la presidente del Senato casellati Ustica merita giustizia L’Italia intera reclama chiarezza il presidente della Camera fico sostiene che quella notte mi cerchi ci fu una guerra è una questione di stato e pagare dopo l’incontro tra il premier Conte l’amministratore delegato della RAI Salini fra i temi affrontati la riforma della governance con l’ipotesi di ampliare la durata del mandato il PD attacca Salvini è stato fallimentare non prosegua l’incarico tiene banco anche la questione delle alleanze elettorali per i democratici 5 Stelle un’alleanza che governa l’Italia per la visione disegnare la prossima elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe provare unirsi nelle regioni ha detto il leader del PD Nicola Zingaretti Orlando il PD cambia ma non con la velocità necessaria Cambiamo argomento ha ucciso i due figli di 12 anni un maschio e una femmina soffocando lì poi si è tolto la vita gettandosi da un viadotto è caduto il marmo nel lecchese l’uomo 45 anni si stava separando dalla moglie alla qualeinviato un sms per informarla che non avrebbe mai più rivisto i figli la donna è arrivata in paese da luogo in cui la famiglia abita nel Milanese ha trovato i corpi senza vita dei bambini Poco dopo è stato trovato anche il corpo del marito con i miei ragazzi sempre insieme scritto L’uomo sui social prima di uccidersi abbiamo l’elenco di circa 3000 edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento che possono essere ripristinati così il ministro dell’istruzione interpellato dall’ansa le linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica settembre sottolinea il Ministero Salvini attacca e si dimetta Gemini di Forza Italia di cerchiamo fa acqua la pubblica amministrazione accelera i suoi pagamenti portando a quasi il 95% del totale degli importi versati alle imprese e quanto emerge dall’ultima analisi del mese sui pagamenti delle fatture commerciali ricevute dalla Piana il quinquennio 2015-2019 nuova Stretta in arrivo sui pagamenti in contanti dal primo luglio Come previsto dal decreto fiscale il tetto scende da 3000 a €2000la riduzione del contante non è però riuscita a ridurre l’economia irregolare nel 2011 era pari a 202 miliardi mentre risulta essere cresciuta 210 miliardi nel 2017 e anche parola si unisce al boicottaggio di Facebook Instagram YouTube Twitter degli altri social media accusati di non fare per combattere la presenza di contenuti l’odio razzisti Il Gigante americano ha detto che per vera tutte le pubblicità su queste piattaforme almeno per un mese a partire dal primo luglio al boicottaggio promosso dalla campagna stop ahead for profit hanno diritto altri colossi come Unilever e verizon con il backup aperto Già 7,2 miliardi di dollari di ricchezza per tornare da scivolato il quarto posto nella classifica dei Paperoni sport in chiusura in campo per la 28A giornata di Serie A Brescia Genova e poi Levi Torino in attesa del Big Match serale Lazio Fiorentina domani il groupon Milano Roma Pioli annuncia siano lontani ma con i giallorossi sarà scontro diretto ibero non è pronto Speriamo nel recupero con la Spaltanto Gasperini guarda la partita contro l’Udinese come un’occasione per l’Atalanta di rafforzare il quarto posto con l’Inter nemmeno il Parma punta lo sgambetto ai nerazzurri ed è tutto a voi Auguri di una buona serata

