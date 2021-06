Ultime Notizie Roma del 27-06-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce la preoccupazione il diffondersi della variante delta del covid in Italia come all’estero speranza assicura la massima attenzione del governo auspicando misure internazionali coordinate gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale ma ancora due milioni 700mila over 60 non hanno neanche la prima dose il tasso di positività Nazionale resta lo 04 altri 40 i decessi nel Regno Unito il Ministro della Sanità si dimette dopo le immagini di un abbraccio una donna nonostante le restrizioni della pandemia ieri in Ohio primo comizio di Trump ex presidente americano il Tycoon attaccato biden è una catastrofe manda il paese rovina sarebbe dovuto andare al mare il Tycoon ha detto di voler salvare la democrazia il covid è stato usato per rubare le lezioni ma nel 2022 ci riprenderemo il congresso blinken inizia oggi da Roma la sua visita in Italia Francia oggi i ballottaggi dellevicolo spettro astensione sindacati in piazza contro il blocco dei licenziamenti che dal primo luglio potrebbe innescare una bomba sociale Orlando lavoro ad ampliare i settori per i quali allungare blocca sicura interverremo in tempo dopo la morte sotto il sole cocente di un altro bracciante agricolo la Puglia decide intanto di vietare lavoro nei campi dalle 12:30 alle 16 fino al 31 agosto da Milano a Roma Le Piazze si sono colorate ieri dell’orgoglio dell’Oste lgbt che arriva chiedere di abolire il concordato tra lo Stato Italiano alla chiesa un padre del ddl che porta il suo nome Il deputato Democratico Zama chiede che l’Italia decidere da che parte stare Intanto ne vuoi 5 stelle si aprono spiragli di dialogo per ricucire lo strappo tra Grillo e con te che con i pompieri al lavoro domani si decide Ed ora parliamo di scuola la linea Marcello Pacifico presidente del sindacato a te l’incontro con la vicepresidente della commissione europea Abbiamo ricordato come sia fondamentale andare a rispettare il diritto dell’Unione ha diritto dell’Unione e che riguarda Quindi darispetto delle normative comunitarie in particolar modo ci riferiamo a quella sul precariato c’è una risoluzione del Parlamento Europeo del 2018 che impegna gli stati ma anche la commissione a rivedere le regole sul posto dei contratti a termine che ancora oggi è permesso nel lavoro pubblico del permesso di lavoro pubblico nella scuola italiana tutto questo è un paradosso Comunque merita i risarcimenti da parte dei Tribunali e merita comunque delle dei cambiamenti delle norme che devono essere portati avanti nel rispetto del diritto al lavoro in Italia abbiamo più di 200mila precari quest’anno a raggiungere il record di chiamarti per fare funzionare le nostre scuole non è più tollerabile cosa situazione riteniamo che bisogna intervenire presto abbiamo chiesto qui la Commissione Europea ma lo dico ti diamo anche al governo e la settimana che si apre la prossima sarà decisiva per l’approvazione degli emendamenti al Decreto Legge sostegni bis e noi abbiamo sottolineato il ministro Bianchi al dov’èparlamentari la necessità Per esempio per gli insegnanti della scuola italiana e ti assumi degli attori graduatoria per le supplenze assumerli nero Oli così da poter coprire più di 100000 posti che saranno trattati per le prossime disegna tu È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa