Ultime Notizie Roma del 27-06-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno covid in apertura in Italia ci sono ancora 2700000 cittadini che hanno più di 60 anni e non hanno fatto neanche una dose di vaccino non hanno alcuna protezione contro il coronavirus nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio da domani intanto sto per le mascherine all’aperto è un segnale positivo Ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità ma non dobbiamo smettere di stare attenti la guardia deve sempre rimanere alta ha detto l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato una delle regioni più virtuose in Italia per i vaccini e la prima in Italia per numero di immunizzati sulla popolazione in questo momento Nel regione c’è un calo dell’ incidenza pari a 12,83 ogni 100mila abitanti siamo di convertendo i posti letto covid liberando le terapie Intensive sottolinea l’assessore al sistemacontinuo miglioramento di tutti i parametri andiamo in Spagna sono ormai più di 700 gli studenti provenienti da otto comunità autonome del paese che hanno incontrato il coronavirus Durante il loro recenti soggiorni a Maiori riporta il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dal 2000 di ieri a 3000 il Ministero della Salute è identico al confermato che sta monitorando il mega focolaia Individua 268 studenti che si trovano ancora sull’isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti oppure indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati poi positive tamponi abbiamo degli Stati Uniti di persone ieri per Donald Trump al suo primo comincio post presidenza in Ohio ci riprendiamo la camera e il Senato nel 2022 afferma l’ex presidente americano definendo L’amministrazione biden è una completa catastrofe distruggendo il nostro paese dice Trump davanti a una marea di magliette e cappellini Rossi in molti sventolavano cartelli con scritto Save America presto ci riprendiamo il paese le parole dell’ex presidente la crisiquella del Confine tema quanto accaduto alle elezioni del 2020 biden ha smantellato la difesa al confine innescato una marea di migranti sottolinea ancora quando la mia amministrazione ha lasciato la casa bianca ha dato in eredità confine più sicuro della storia Il muro funzionava non voglio distruggere la democrazia conclude l’ex presidente Sto cercando di salvarla accusarmi infine i democratici di aver usato il covid per rubare le lezioni è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’inizio tornano alla prossima edizione

