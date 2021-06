Ultime Notizie Roma del 27-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno covid in primo piano in Italia ci sono ancora due milioni 700mila cittadini che hanno più di 60 anni non hanno fatto neanche una dose di vaccino e non hanno alcuna protezione contro il virus nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio da domani intanto Stoppa le mascherine all’aperto con segnale positivo Ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità ma non dobbiamo smettere di stare attenti la guardia deve sempre rimanere alta l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato il Lazio è la prima regione italiana per numero di immunizzati sulla popolazione in questo momento nella regione c’è un calo dell’ incidenza pari a 12,83 casi ogni 100.000 abitanti siamo riconvertendo i posti letto covid sottolinea l’assessore liberando le terapie Intensive assistiamo ad un continuo miglioramento di tutti i parametri e sono più di 700 gli studenti spagnoliLotto comunità autonome del paese che hanno contratto e coronavirus durante il loro recente i soggiorni a Maiorca lo riporta il quotidiano Il paese sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dai 2000 bicchieri a 3000 Ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il mega focolaio ed ha individuato 278 studenti che si trovano ancora sull’isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria i risultati positivi ai tamponi vediamo insieme la situazione nel mondo già duramente colpita dalla variante Delta Mosca registrato nelle ultime 24 ore il record di 144 morti per il cover del livello giornaliero più alto Mai segnato in una città Russa dall’inizio della pandemia lo Stato australiano del nuovo Galles del Sud ha registrato 30 nuovi casi di coronavirus nel secondo giorno del nuovo locktown di due settimane della capitale Sydney sospende la bolla di viaggio con l’Australia in Corea del sud della situazione sotto controllo dipartono i Maxi concerti a Seul in Europa continua a correre l’epidemia della variante Delta nel Regno Unito sono stati registrati70 Nuovi contagi il record giornaliero dal 5 febbraio quasi il 84% della popolazione ha ricevuto la prima dose oltre il 61% il richiamo è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa