Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura maltempo sull’Italia nubifragi nelle Torinese che sta vivendo la situazione più preoccupante allagamenti alla periferia nord della città un albero è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta disagi anche nel basso Canavese 3 alberi sono caduti a Torino sulla tangenziale nord iraniano colpito alcune vetture un furgone una donna è rimasta ferita Ma quanto si apprende le condizioni non sarebbero gravi sulle carabiniere ucciso ieri mattina a Roma Uno dei due ragazzi americani fermati per il suo omicidio ha confessato in tarda serata è stato lui ad uccidere a coltellate il militare dell’arma secondo quanto ricostruito l’ho presolucida ed il suo amico avevano rapinato un pusher a Trastevere per vendicarsi della truffa subita dopo aver acquistato aspirina invece della cocaina la balconata di una discoteca guangzhou città dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto È crollata causando la morte di 2 persone entrambe sudcoreane di riferimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale tra loro secondo quanto riporta La Stampa locale Ci sono anche atleti che stanno partecipando alla competizione iridata secondo le prime informazioni ci sarebbero due nazionali americani è un uomo e una donna tra i periti il primo volo ex Linate 1 Alitalia direzione Fiumicino e Decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa dalla pista 35 16 43 dopo la chiusura nella notte dello Scalo cittadino di Milano Linate che rimarrà chiuso per tre mesi per il restyling della pista della struttura da oggi gran parte dei voli Saratraslocati dal City Airport e partiranno dalle piste varesine lo sport in chiusura l’atlético Madrid si aggiudica il derby spagnolo in terra americana battendo Real Madrid con 107 A3 l’amichevole fa parte della settima edizione dell’international Champions Cup competizione che si disputa annualmente negli Stati Uniti Al metlife Stadium di East Rutherford in New Jersey la formazione di Simeone si è imposta con un poker di Diego Costa e le reti di Yahoo Felix correre Vitolo per la squadra di invece assegno nato Benzema su rigore Hernandez è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa