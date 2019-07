Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura l’omicidio del carabiniere Mario Circello Rega di 35 anni di Somma Vesuviana ammazza Roma coltellate dei due americani Fermati nell’ambito delle indagini uno ammesso le sue responsabilità e lui l’autore materiale dell’accoltellamento sferrato 8 pugnalate alle militare dell’arma senza lasciargli scampo il militare era impegnato contro un tentativo di estorsione stava fermando due uomini che avevano chiesto €100 per un cappello rubato il carabiniere è stato ucciso una delle otto coltellate lo ha raggiunto al cuore lunedì funerali a Somma Vesuviana nella chiesa dove si era sposato solo 43 giorni facolleghi era un ragazzo d’oro lo strazio della moglie erano tornati in Lunedì dal viaggio di nozze lavori forzati dice Salvini per i responsabili se il ministro dell’economia del mio dice che di taglio delle tasse non se ne parla o il problema sono io o è lui queste le parole del ministro Matteo Salvini la lega non voterà una manovra timida fa sapere per di Attacks è ancora un mistero Ancora non ho visto le coperture teli aspecifica quello che stiamo facendo e muoverci in questa direzione una flat Tax Che significa semplificazione di aliquote e quanto più possibile riduzione della pressione fiscale su questa fascia di redditi quella dei Ceti medi intanto Standard & Poor’s Avvisa al momento per l’Italia non c’è uno scenario di crisi ma con misure di bilancio senza copertura Potrebbe verificarsi quanto accaduto in Grecia sono decine i corpi recuperati dalla guardia costiera Libica l’indomani del naufragio di dueLargo della Libia secondo le autorità di Tripoli sono 116 dispersi l’agenzia ONU per i rifugiati denuncia che 84 sopravvissuti sono stati trasferiti nel centro di detenzione nei pressi di Tripoli lo stesso del bombardamento aereo in cui rimasero uccise almeno 50 rifugiati l’Unione Europea ribadisce stop alle detenzioni arbitrarie in Libia Salvini resta fermo non indicherà alcun porto prima che vi sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa Dei migranti giornata di temporali quella di oggi in tutta Italia precipitazioni anche intense sulle Alpi il maltempo colpirà prevalentemente le regioni centro settentrionali la perturbazione porterà una marcata diminuzione delle temperature la protezione civile ha emesso una allerta di colore arancione in Lombardia e in veneto per la giornata di oggi è tuttocitazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa