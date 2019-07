Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con la formazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura lì Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Cristian Natal di 18 entrambi i californiani vacanza nella capitale sono stati sottoposti a Fermo di indiziato di Delitto per tentata estorsione omicidio aggravato in concorso per la morte del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Circello Nella notte tra giovedì e venerdì nella loro stanza d’albergo Prati sono stati Trovati un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue nascosto dietro ad un pannello del soffitto e vestiti indossati durante l’aggressione i due che avevano entrambi confessato sono stati interrogati a lungo in caserma dei carabinieri davanti al schiaccianti avrebbero ammesso le proprie responsabilità a quanto ricostruito dagli investigatori l’autore materiale del pavimento e il diciannovenne che ha detto agli inquirenti Non pensavo fosse un carabiniere avevo paura di essere nuovamentedue erano pronti per lasciare il territorio nazionale avevano già preparato i bagagli Cambiamo argomento è arrivato il maltempo annunciato da giorni la situazione più preoccupante nel Torinese dove piogge nubifragi stanno coprendo tutta la zona allagamenti alla periferia Nord mentre un albero è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta tre alberi sono caduti a Torino sulla tangenziale nord ira mi hanno colpito alcune vetture un furgone una donna è rimasta ferita Ma le sue condizioni non sarebbero gravi della balconata di una discoteca in una città della Corea del Sud dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto È crollata causando la morte di 2 persone entrambe tutto coreane il perimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale tra loro secondo quanto riporta La Stampa locale Ci sono anche atleti che stanno partecipando la competizione iridata secondo le prime informazioni e ci sarebbero due nazionali americani un uomo e una donna l’ultima notizia misura il primo volo ex Linate 1 Alitalia direzione Fiumicino e Decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa dalla pista 35 ore 6:43 dopo la chiusura nella notte lo scalo cittadino di Linate che rimarràchiuso per tre mesi per il restyling della pista della struttura da oggi gran parte dei voli traslocati dal City Airport partiranno dalle piste varesine è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa