Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con una formazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata alla cronaca in apertura si chiamano Cristian Gabriel e alla fine i due giovani responsabili dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Rega cerchiello sono due americani hanno 19 20 anni di loro fermo per omicidio volontario e tentata estorsione è arrivata o al termine di un lungo interrogatorio in cui uno dei due ha confessato di aver affrontato per almeno 8 volte all’anno di un coltello nel corpo del carabiniere di 35 anni nella notte a cavallo tra il 25 al 26 luglio scorsi in pieno centro il coltello usato per uccidere i militari erano ha studiato un pannello nel soffitto della stanza dove gli americani alloggiavano i due californiani erano pronti per lasciare il territorio nazionale avevano già preparato i bagagli domani la camera ardente del vicebrigadiere a Romai funerali a Somma Vesuviana per il vicepremier Luigi Di Maio lo Stato si deve fare un esame di coscienza nelle città precarie condizioni di sicurezza ancora cronaca due donne vicine di casa sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò in Salento un è rimasta folgorata mentre stava innaffiando delle piante in giardino l’altra porta per prezzare aiuta la vicina è stata colpita da un’altra scossa elettrica ed è morta che due giovani morti di 31 e 19 anni altri due feriti gravemente di 20 a 25 anni è questo il bilancio di uno scontro tra un’auto è un camion avvenuto a Montecastrilli vedi te mi hai tenuto era una volta che si è scontrata con l’autocarro per caso in corso di accertamento Il 31 è giunto al Pronto Soccorso Già privo di vita mentre il diciannovenne morto in sala operatoria i feriti sono ricoverati in rianimazione con riserva di prognosi secondo quanto accertato dai carabinieri i quattro tornavano da una serata in discoteca per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa